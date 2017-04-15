به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های والیبال ساحلی قهرمانی مردان و زنان آسیا از روز گذشته (جمعه) با حضور ۳۲ تیم در هشت گروه آغاز شده است.

تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران (بهمن سالمی و رحمان رئوفی) در سومین دیدار خود در این رقابت ها به مصاف یکی از تیم های مدعی قهرمانی در این رقابت ها (استرالیا) رفت و با شکست دو بر یک این تیم به عنوان تیم دوم گروه یک به مرحله بعدی صعود کرد.

ملی پوشان ایران در ست نخست ۲۱ بر ۱۷ مغلوب استرالیا (مک هیوو – شومن) شدند، اما در ست های دوم و سوم در یک بازی هوشمندانه و با تکیه بر توانایی و قدرت با امتیازهای ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۲ حریف قدرتمند خود را شکست دادند.

تیم ملی الف والیبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود در دور مقدماتی این رقابت ها دو بر صفر مغلوب عمان شد و دومین دیدار دو بر صفر سنگاپور را از پیش رو برداشت. این تیم در مرحله دوم به مصاف قزاقستان یک می رود.

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و آرش وکیلی) نیز در آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها تیم عمان دو را شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه خود راهی مرحله بعد شد.

ملی پوشان ایران عمان دو را در دو ست متوالی و با امتیازهای ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۹ با اقتدار شکست دادند و در جمع ۱۶ تیم برتر این رقابت ها قرار گرفتند.

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران در نخستین مسابقه خود در دور مقدماتی این رقابت ها دو بر صفر نیوزلند را شکست داد و در دومین دیدار دو بر صفر مغلوب تایلند میزبان شد. این تیم ایران در مرحله دوم به مصاف چین یک می رود.

ملی پوشان ایران را رضا نائینی به عنوان مربی و حسین کرد به عنوان سرپرست در این رقابت ها همراهی می کنند.

فهرست ۱۶ تیم صعود کننده این رقابت ها در پایان دور مقدماتی به قرار زیر است:

تیم‌های صعود کننده از گروه‌ها:

گروه A: استرالیا یک (مک هیوو-شومن) و ایران یک ( رحمان رئوفی – بهمن سالمی)

گروه B: قطر یک (جولیو-تیجان) و ژاپن دو (کوراساکا-هاساگاوا)

گروه C: قطر (جفرسون-شریف) و چین دو (ژواکسین- ژو)

گروه D: قزاقستان یک (سیدرنکو – دیاچنکو) و ژاپن دو (شیراتوری – تاکاهاشی)

گروه E: اندونزی دو (دانانگ – رمدان) و قزاقستان دو (یاکولف – کولشف)

گروه F: اندونزی یک (کاندرا – آسفیا) و استرالیا دو (دورانت-شوبرت)

گروه G: چین یک (لکجیانگ-بائو) و سریلانکا (آسانکا-یاپا)

گروه H: تایلند یک (ناتانون-ساتاوان) و ایران دو (پورعسگری-وکیلی)