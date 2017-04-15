اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال به زیرساخت های مخابراتی خراسان جنوبی

به گزازش خبرنگار مهر، محمود واعظی صبح شنبه در نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی در بیرجند اظهارکرد: تا پایان دولت جاری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برای زیرساخت های مخابراتی هزینه خواهد شد.

وی از افتتاح و بهره برداری هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه آی . تی در استان طی روز جاری خبر داد و گفت: همچنین هدف ما این است که ۹۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار خراسان جنوبی را اینترنت بدهیم.

واعظی با بیان اینکه بنای ما این است که ۲۸ شهرستان خراسان جنوبی را به نسل سوم تلفن همراه متصل کنیم، گفت: طی این سفر ۱۹ شهرستان به نسل سوم تلفن همراه متصل می شود.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین تا یک ماه آینده ۲۸ شهرستان خراسان جنوبی به نسل سوم تلفن همراه متصل می شود.

وزیر ارتباطات فناوری و اطلاعات با اشاره به اقدام خیران مدرسه ساز خراسان جنوبی بیان کرد: این امر کار بزرگی است.

وی با بیان اینکه هیچ چیزی جز خدمت به هم نوع انسان را راضی نمی کند، بیان کرد: در این دولت اعتقاد ما مبنی بر این است دولت کمتر خودش در امور دخالت کند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید کار را به مردم واگذار کرده و خودش نیز حمایت کننده باشد، افزود: کار اقتصادی باید در اختیار بخش خصوصی و کار اجتماعی در اختیار مردم باشد.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: هدف دولت نباید رقابت کردن با مردم باشد و در جایگاه فعالیت های مردم بنشیند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ هرجا که مردم حضور داشتند اقدامات خوبی ماندگار شده است، افزود: هر جا که دولت حضور داشته؛ درگیر بروکراسی های اداری شده است.

وی با بیان اینکه تلاش ما همواره بر این بوده که دولت را چابک و کوچک کنیم، گفت: نقش دولت تصدی گری نیست.

واعظی با اشاره به شعار سال جاری بیان کرد: رئیس جمهور پیرامون این امر فرموده باید اولویت اول و زیربنای همه خدمات، اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با بیان اینکه یکی از بندهای اجرایی کردن اقتصاد مقامتی، دخیل کردن مردم در انجام فعالیت ها است، اظهار کرد: اقدامات خیرین مدرسه ساز مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی هوشمند سازی یک مدرسه در خراسان جنوبی را به عهده گرفت.