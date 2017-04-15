کتاب احیاء مناطق خشک و بیابانی به تالیف رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب احیاء مناطق خشک و بیابانی (Reclamation of Arid Lands) تالیف به زبان انگلیسی بوده و حاصل همکاری مشترک دانشگاه تهران، دانشگاه کاشان و موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است.

این کتاب توسط دکتر محمد جعفری، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر علی طویلی دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، دکتر فاطمه پناهی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان ، دکتر احسان زندی اصفهان استادیار بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و مجید قربانی دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان به تالیف رسیده است.