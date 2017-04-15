به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جعفرزاده بعد از ظهر شنبه در جمع تعدادی از مسئولین زیست محیطی در مجموعه پارس جنوبی اظهار داشت: خاموشی فلرینگ پالایشگاه اول پارس جنوبی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کشور ایران در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود در مقایسه با سال‌های گذشته به دنیا تعهداتی دارد و در این راستا اقدام پالایشگاه اول پارس جنوبی در کاهش فلرینگ خود بسیار ارزشمند است.

معاون مدیرکل اچ‌اس‌ایی و پدافند غیرعامل وزرات نفت افزود: یکی از سیاست‌های مهم وزارت نفت و دولت یازدهم توجه به مسائل محیط زیستی است و ما در کنفرانس پاریس متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شدیم و پالایشگاه اول به همه پیام داد که اگر فکر می کنیم پس می‌توانیم.

جعفرزاده تصریح کرد: این اقدام مهم پالایشگاه اول پارس جنوبی چنانچه با مکانیزم های مالی لازم قبل از اجرا برخوردار باشد می تواند از حمایت های مالی جهانی نیز برخوردار شود.

وی ادامه داد: وزارت نفت در کاهش گازهای گلخانه‌ای کشور به دنیا تعهد دارد و ما می‌توانیم این اقدام پالایشگاه اول پارس‌جنوبی را نقطه عطفی در این مسیر بدانیم و در واقع این پالایشگاه پیام واقعی بودن کاهش فلر در صنعت نفت را به تمام کشور ارسال کرد.

معاون مدیرکل اچ‌اس‌ایی و پدافند غیرعامل وزرات نفت در امور محیط زیست تصریح کرد: خاموشی فلر پالایشگاه اول پارس جنوبی علاوه بر ارزشگذاری زیست محیطی در ارزیابی سود و صرفه اقتصادی نیز بسیار حایز اهمیت است.

به گفته وی، بر اساس وضعیت فعلی، در زمینه کاهش ارسال گاز به مشعل (فلر) در پالایشگاهای کشور تلاش های خوبی در حال انجام است که خوشبختانه در پالایشگاه اول پارس حنوبی این مهم به ثمر نشسته است.

جعفر زاده اظهار داشت: پالایشگاه اول پارس جنوبی باید مستند سازی این اقدام مهم خود را در سطح ملی وبین المللی ارایه دهد و تعهدات انجام شده را به سازمان های ذیربط اطلاع دهد.

وی ضمن تاکید بر ارزشمند دانستن کاهش فلرینگ در همه پالایشگاه‌های پارس جنوبی و دیگر پالایشگاه‌های کشور اظهار داشت: باید کاری کرد تا کاهش فلرینگ پالایشگاه اول پارس جنوبی به‌عنوان بخشی از تعهدات وزارت نفت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در نظر گرفته شود.