انتقال یک بازیکن به بیمارستان/ برگشتن نظر برانکو و زدن تصویربردار

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ماشین سازی تبریز و پرسپولیس تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر عصر امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که با اتفاقات و حواشی زیادی هم همراه بود.

پس از آنکه در بین دو نیمه داور این بازی به خاطر مصدومیت تعویض شد، حامد پاکدل بازیکن تیم ماشین سازی هم به خاطر مصدومیت از ناحیه سر ابتدا به کنار زمین و سپس به بیمارستاتن منتقل شد.

درحالی که برانکو ایوانکوویچ بعد از خراب کردن پنالتی طارمی در دیدار با الریان قطر اعلام کرده بود تا زمانی که او سرمربی پرسپولیس است این بازیکن پنالتی نخواهد زد، در دقیقه ۷۰ این دیدار مرد کروات نظرش را تغییر داد و ضربه پنالتی را مهدی طارمی زد تا گل دوم سرخپوشان رقم بخورد.

حمله تماشاگران با سنگ به پرسپولیسی ها باعث مصدومیت محمود خوردبین شد. این اتفاق البته برای تصویربردار پخش زنده این دیدار هم رخ داد و او دوربینش را رها کرد و تصاویر تلویزیونی چند ثانیه ای به طور آشفته پخش می شد!