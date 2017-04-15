به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پیکان تهران در هفته بیست و هفتم لیگ برتر از ساعت ۱۷:۳۰ امروز شنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم ذوب آهن رفت.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت اما در نیمه دوم ذوب آهنی ها بازی را بهتر آغاز کردند و با گل های جری بنگستون و مرتضی تبریزی در دقایق ۵۶ و ۶۴ از تیم میزبان پیش افتادند. پس از این برتری پیکان در دقیقه ۷۴ توسط سیامک نعمتی یکی از گل های خورده را جبران کرد.

ذوب آهن با این پیروزی ۳۹ امتیازی شد و جای همشهری خود یعنی سپاهان را در رده چهارم جدول رده بندی گرفت. پیکان هم در همان رتبه هفتم جدول با ۳۵ امتیاز باقی ماند.