به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه‌های نفتی ایران، سید پیروز موسوی در نشستی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران و روسای شرکت نفت فلات قاره و پایانه های نفتی ایران یادآور شد: در شرایط بین المللی سال‌های تحریم که با کاهش صادرات نفت خام ره به رو بودیم، شرکت پایانه های نفتی ایران با یک تفکر راهبردی، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی و استراتژیک را برای دوران پسا تحریم تدوین و اجرایی کرد.

وی ادامه داد: در این زمینه با تلاش کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران و متخصصان داخلی، تجهیزات و تاسیسات راهبردی شرکت پایانه های نفتی ایران توسعه و به روزرسانی شد. این مهم سبب شد تا آمادگی لازم برای افزایش صادرات نفت خام در پسابرجام به طور کامل فراهم آید.

موسوی تصریح کرد: در نتیجه این عملکرد، در سال ۹۵ با افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی به میزان قابل توجه نسبت به سال ۹۳ و ۹۴ موجه شدیم.

وی با بیان اینکه محوریت و تمرکز فعالیت‌های شرکت پایانه‌های نفتی ایران همواره بر اقتصاد مقاومتی بوده است، گفت: تمام فعالیت‌های انجام شده در حالی است که این شرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی از ساخت داخل قطعات مهم و مورد نیاز که حاصل آن میلیاردها ریال صرفه جویی در منابع داخلی بوده است غافل نبوده است.

موسوی با اشاره به فعالیت های برجسته شرکت پایانه‌های نفتی ایران در سال ۹۵ گفت: برای نخستین بار و پس از ربع قرن عملیات توپکرانی خطوط لوله زیردریایی انتقال نفت خام صادراتی از گناوه به جزیره خارگ را انجام دادیم.

وی همچنین تخلیه و جداسازی و تعویض اسلاپ تانک پهلوگاه‌های اسلکه‌های پایانه نفتی خارگ، بازرسی و تعمیرات اساسی مخازن ذخیره سازی پایانه های نفتی خارگ و نکاء و انجام عملیات رسوب زدایی دو مخزن یک میلیون بشکه ای با بکارگیری تجارب عملیاتی کارشناسان داخلی و با استفاده از یک روش ابتکاری از دیگر فعالیت های این شرکت در سال ۹۵ اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران همچنین با اشاره به دستاوردهای مهم این شرکت در سال ۹۵ گفت: مدیریت و انجام اختلاط های برنامه شده نفت خام فروزان با نفت خام سنگین و همچنین در برخی از موارد اختلاط نفت خام سبک در نفت خام فروزان با حفظ کیفیت نفت خام صادراتی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مربوط به جداسازی مخازن با هدف کنترل و کاهش آب همراه نفت در محوله های صادراتی از جمله دستاوردهای مهم این شرکت در سال ۹۵ بوده است.

موسوی یادآور شد: این درحالی است که در سال ۹۵ رکورد بالاترین میزان صدور نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی به میزان بیش از ۷ میلیون بشکه در ۲۴ ساعت به عنوان یک افتخار برای صنعت نفت کشور ثبت شده است.