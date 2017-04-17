به گزارش خبرنگارمهر سرهنگ رحمانی افزود: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج-تهران از پل فردیس تا پل کلاک و شهرک خاتم تا گرمدره ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر راه‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور در پایان عنوان کرد: در استان گیلان، محورهای رشت-لاهیجان و رشت-انزلی، محور هراز محدوده پنجاب، محور فیروزکوه محدوده گدوک مه‌گرفتگی و کاهش دید شدید و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.