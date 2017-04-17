کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» اثر جدید محمدحسن یعقوبیان منتشر شد.
حقیقت وحـی ازجمله موضوعاتی است که در ادیان آسمانی جایگاه خاصی دارد. در این میان عارفان، فیلسوفان و متکلمان در ادیانی همچون اسلام و مسیحیت در برهههای مختلف در تحلیل حقیقت وحی اهتمام داشتهاند. با توجـه به اهـمیت این موضـوع و همچنین شبهات و پرسشها در این خصوص هنوز هماندیشمندان بدین مهم میپردازند. یکی از ضرورتهای موجود بازخوانی و تحلیل نظرات حکما و عرفا و متکلمان اسلامی در این خصوص است؛ چراکه وجود برخی عبارات در متون اندیشمندان اسلامی موجب سوءتفاهـم را فراهم آورده و برخـی روشنفکـرها این عبارات را دستمـایه قرار داده و با استناد به متون فلسفه و عرفانی، بهزعم خویش در مقام نقد حقیقت وحی برآمدهاند.
رویکـرد اصـلی کتـاب، رویکـردی فلسفـی اسـت. امـا به اقتضـاء برخی موضوعـات، به رویکردهای کلامی و عرفانی عنایت شـده است. هدف محقق محتـرم آن است که با رویکردی جامعنگـر، ساحتهـای معرفتی مختلف را در کنـار هم قرار داده و دریک روش دیالکتیکی به گفتوگوی انتقادی بپردازند. این رونـد، کتاب را به روش تحلیلی ـ تطبیقی فراخوانده است. به دنبال همین روش است که در طی فصول مختلف، هم به شکل تدریجـی و هــم در فصـل نهایی و جمـعبندی، مبانی و ادلـه اندیشمندان مختلف موردنقد و بررسی قرار میگیرند و نهایتاً با روش تلفیقی، پوستهها و هستههای نظرات و دیدگاههای مختلف از یکدیگر متمایز میشوند تا وفاق و خلاف آنها مشخص شود و نظر نهایی امکان تحقق بیابد.
کتاب «حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه» توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۴۳ صفحه و به قیمت ۲۵هزار تومان روانه بازار فروش شد.
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