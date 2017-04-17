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۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۵:۲۱

در جریان معاملات امروز؛

قیمت انواع سکه افزایش یافت/دلار ۳۷۵۴ تومان شد

قیمت انواع سکه افزایش یافت/دلار ۳۷۵۴ تومان شد

در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش ۱۰۰۰ تا ۶۹۰۰ تومانی مواجه بود، قیمت دلار هم به ۳۷۵۴ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(دوشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش مواجه بود، بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۶۹۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵ هزار تومان افزایش یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان، نیم سکه با ۱۵۰۰ تومان افزایش ۷۰۱ هزار تومان، ربع سکه با هزار تومان افزایش به ۳۸۹ هزار تومان و سکه یک گرمی با هزار تومان کاهش به ۲۵۱ هزار تومان رسید.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۰ دلار و ۲۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۸ هزار و ۹۳۱ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۵۴ تومان، یورو ۴۰۶۰ تومان، پوند ۴۷۰۳ تومان، درهم امارات ۱۰۳۲ تومان و لیر ترکیه ۱۰۵۱ تومان است.

کد مطلب 3955435

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