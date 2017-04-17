  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۸ فروردین ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

مهر گزارش می دهد؛

تماس صوتی تلگرام در ایران مسدود شد/ حکم قضایی به ۲۰شرکت

در فاصله کمتر از ۴ روز از فعال شدن سرویس تماس صوتی شبکه اجتماعی تلگرام برای کاربران ایرانی، این سرویس با حکم قضایی غیرفعال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امکان استفاده از سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام برای کاربران ایرانی از ظهر امروز غیرممکن شده است.

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که این سرویس به دستور قضایی فیلتر شده است.

گفته می شود روز گذشته حکم قضایی برای ۲۰ شرکت ارائه کننده خدمات دسترسی ارسال شده است تا این سرویس را از دسترسی کاربران خارج کنند.

پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود که برای برقراری تماس صوتی تلگرام با مدیران این شبکه وارد مذاکره شده است و باید وضعیت این سرویس در مواجهه اپراتورهای موبایل کشور با آن بررسی شود. روز گذشته اما محمود واعظی اعلام کرد که تماس صوتی تلگرام پیرو مجوز وزارت ارتباطات فعال شده است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راه‌اندازی نمی‌شد.

تاکنون وزارت ارتباطات در مورد اختلال به وجود آمده در این سرویس واکنش نشان نداده است.مسدود شدن این سرویس در حالی است که سرویس تماس صوتی از طریق سایر اپلیکیشن ها و پیام رسانهای خارجی برای کاربران ایرانی، فعال است.

شبکه پیام رسان روسی تلگرام، بیشترین کاربر را در ایران دارد و گفته می شود بالغ بر ۲۵ میلیون ایرانی عضو این شبکه اجتماعی موبایلی هستند.

    • ناشناس IR ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
      شرکت ارتباطات یا هر سازمانی حق نداره بخاطر منافع خودش منافع مردمو زیرپا بذاره. فیلتر قسمت صوتی تلگرام یه حرکت رانت خوارانه محسوب میشه
    • محمد ازموده IR ۰۰:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      سلام این طوری که نمیشه جایی برای اعتراض یا کمپینی چیزی ایجاد شه
    • احمد گونی باف CA ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      با تکنولوژی نمیتوان جنگید.
    • دلی پر از خون IR ۰۶:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      سلام چرا مسئولین قوه قضاییه به روز نیستند ؟ تماس صوتی تلگرام چه ضرری به امنیت ملی می زند؟
    • احمد IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      ظلم ظلم ظلم
    • انسانم آرزوست IR ۲۱:۲۹ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
      حالا اون مرجع قضایی که میگین کی هست؟ کدوم مرجع قضایی میتونه همچین دستوری صادر کنه؟

