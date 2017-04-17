تماس صوتی تلگرام در ایران مسدود شد/ حکم قضایی به ۲۰شرکت

به گزارش خبرنگار مهر، امکان استفاده از سرویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام برای کاربران ایرانی از ظهر امروز غیرممکن شده است.

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که این سرویس به دستور قضایی فیلتر شده است.

گفته می شود روز گذشته حکم قضایی برای ۲۰ شرکت ارائه کننده خدمات دسترسی ارسال شده است تا این سرویس را از دسترسی کاربران خارج کنند.

پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود که برای برقراری تماس صوتی تلگرام با مدیران این شبکه وارد مذاکره شده است و باید وضعیت این سرویس در مواجهه اپراتورهای موبایل کشور با آن بررسی شود. روز گذشته اما محمود واعظی اعلام کرد که تماس صوتی تلگرام پیرو مجوز وزارت ارتباطات فعال شده است و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راه‌اندازی نمی‌شد.

تاکنون وزارت ارتباطات در مورد اختلال به وجود آمده در این سرویس واکنش نشان نداده است.مسدود شدن این سرویس در حالی است که سرویس تماس صوتی از طریق سایر اپلیکیشن ها و پیام رسانهای خارجی برای کاربران ایرانی، فعال است.

شبکه پیام رسان روسی تلگرام، بیشترین کاربر را در ایران دارد و گفته می شود بالغ بر ۲۵ میلیون ایرانی عضو این شبکه اجتماعی موبایلی هستند.