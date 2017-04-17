به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکرنماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت درنشست امروز شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج وزیارت از مسئولان سازمان حج و زیارت خواست با توجه به روند مطلوب تامین مسکن زائران درمدینه و مکه و افزایش بیش ازبیست و ۲ هزارنفری سهمیه ایران نسبت به سال۹۴ امکان فراخوان از دارندگان فیش های ثبت نامی حج تمتع بعد از تاریخ ۳۱/۰۴/ ۱۳۸۵ را دراولویت قرار دهند.



سرپرست حجاج ایرانی افزود: علی رغم قطع روابط سیاسی ریاض و تهران بحمدالله با تلاش تیم های کارشناسی تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته و شرایط برای انجام حج به خوبی فراهم شده است.



در این جلسه همچنین موضوع اعزام زائرانی که فیش های اولویت دار گذشته را در اختیار دارند بررسی و تاکید شد: کسانی که با اعلام اولویت ها نوبت آنها فرا می رسد شرعا مستطیع می شوند و به تاخیر انداختن آن بدون عذر شرعی گناه است، لذا با توجه به اینکه در روزهای آینده ظرفیت ثبت نام ها تکمیل خواهد شد، از این دسته افراد خواسته شد سریعتر برای ثبت نام به بانک ها مراجعه کنند.



در این جلسه حمید محمدی سرپرست سازمان حج و زیارت نیز با ارائه آماری از برنامه های ثبت‌نام واجدین شرایط تشرف به حج تمتع تصریح کرد: دراعزام سال ۹۶ اولویت با افرادی خواهد بود که نسبت به ثبت نام و هزینه سفر زودتر اقدام کنند.



این جلسه با تاکید بر تقویت اطلاع رسانی در حوزه حج ادامه یافت و آقای سیدعلی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از برنامه های این هیئت درحج امسال و امور مربوط به حوزه حج و اقدامات صورت گرفته پزشکی گزارشی ارائه کرد.



دراین جلسه همچنین آقای محمد رضا باقری معاون امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری با اشاره به محورهای مورد بحث در نشست سال گذشته مسئولان ونمایندگان اعتاب مقدس ایران، عراق و سوریه در مشهد مقدس اعلام کرد : منشور حقوق زائر به عنوان موضوع اصلی نشست آینده انتخاب شده است که در ۲۷ رجب در کربلا برگزار خواهد شد.