۸ شکارچی متخلف در مناطق مختلف استان قزوین دستگیر شدند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل، اداره البرز، اداره آوج با همکاری نیرو انتظامی آوج و منطقه حفاظت شده طارم در حین عملیات گشت و کنترل در حوزه استحفاظی خود موفق شدند این شکارچیان متخلف را دستگیر کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: ماموران موفق به کشف لاشه دو راس خرگوش، دو قطعه کبک زنده و دو قطعه سهره زنده شده اند.

وی اظهار داشت: پرونده متخلف برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است و با نظر مقام قضایی پرندگان صید شده در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.