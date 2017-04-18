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۲۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۱۰

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین:

۸ شکارچی متخلف در مناطق مختلف استان قزوین دستگیر شدند

۸ شکارچی متخلف در مناطق مختلف استان قزوین دستگیر شدند

قزوین- مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین گفت: ۸ شکارچی متخلف که اقدام به شکار و صید غیر مجاز در مناطق مختلف استان کرده بود توسط نیروهای یگان حفاظت اداره کل، البرز ، آوج و طارم قزوین دستگیر شد.

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست اداره کل، اداره البرز، اداره آوج با همکاری نیرو انتظامی آوج و منطقه حفاظت شده طارم در حین عملیات گشت و کنترل در حوزه استحفاظی خود موفق شدند این شکارچیان متخلف را دستگیر کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: ماموران موفق به کشف لاشه دو راس خرگوش، دو قطعه کبک زنده و دو قطعه سهره زنده شده اند.

وی اظهار داشت: پرونده متخلف برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است و با نظر مقام قضایی پرندگان صید شده در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.

کد مطلب 3955962

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