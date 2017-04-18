پارک هرمزگان و ایتالیایی ها در حوزه تبادل فناوری همکاری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتی ظهر سه شنبه در دیدار با هیئت ایتالیایی که به استان هرمزگان سفر کرده بودند با اشاره به ظرفیت های هرمزگان بویژه در حوزه فناوری گفت: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ظرفیت های عظیم صنعتی و معدنی نیازمند فناوری های روز دنیاست از سوی دیگر این استان از ظرفیت هایی برخوردار است که می تواند زمینه را برای تبادل طرفین موثرتر واقع شود.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری هرمزگان به عنوان یک مجموعه ای که فناوری های استان را مدیریت می کند آمادگی دارد تا در زمینه هایی که نیازمند همکاری است با ایتالیا تفاهم نامه امضا کند.

وی بیان داشت: در این نشست راجع به انتقال فناوری بویژه فناوری بومی بحث شد که مورد استقبال ایتالیایی ها قرار گرفت.

به گفته رئییس پارک علم و فناوری هرمزگان تعدادی از شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری در سطح بین المللی فعالیت می کنند و کارنامه خود را در معرض مشتری های خارج کشور قرار داده اند.

فتی در عین حال افزود: توسعه فناوری در این استان نیازمند تبادل با دیگر کشورهای توسعه یافته است که در این مسیر می توان از دانش ایتالیایی ها نیز بهره گرفت و در سرعت بخشیدن به فناوری استان هرمزگان و شهر بندرعباس کمک گرفت.

وی ادامه داد، هیات ایتالیایی در این سفر تمایل خود را بر استفاده از ظرفیت ها برای انرژی های نو تاکید داشتند که قرار شد پارک هرمزگان از ظرفیت هایی که در اختیار دارد با ایتالیایی ها همکاری کند.

وی ابراز امیدواری کرد، این نشست بتواند فصل نوینی در روابط دو کشور شده و از ظرفیت استان هرمزگان بویژه حوزه فناوری بهره لازم را برد