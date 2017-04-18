نگاه به اشتغال و تولید در کشور باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی امروز سه شنبه در مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کردستان در سنندج گفت: اگر تعریف درستی از شغل داشته باشیم هر فردی تا لحظه مرگ قادر به انجام دادن کارهست.

وی عنوان کرد: نگاه کمیته امداد به افرادی که زیرپوشش خود قرار می دهد باید توانمندسازی آنها باشد که خوشبختانه این مهم چند سالی است در این نهاد مورد توجه قرار گرفته و باید فراگیر شود.

وی اظهارداشت: پیشنهاد می کنم کمک های بلاعوض به مددجویانی که از لحاظ جسمی توانایی کار دارند، پرداخت نشود و در قالب قرض و وام این کمک ها به آنها داده شود تا پس از توانمندسازی مبلغ اعطا شده را به امداد بازگردانندو فرد نیازمند دیگری هم از این خدمات بهره مند شود.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان اصل کار، اشتغال، موثر و مفید بودن مبنای اسلامی است، بیان کرد: اگر فرهنگ اسلامی حاکم شود مشکلات تعداد زیادی از نیازمندان رفع خواهد شد.

آیت الله حسینی شاهرودی با تاکید براینکه یارانه باید در راستای ایجاد اشتغال و تقویت تولید هزینه شود، افزود: از آنجا که شعار امسال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید است باید همه مسئولان در راستای تحقق این شعار تلاش کنند.

وی بیان کرد: نگاه شرکت های دولتی و بانک ها ایجاد ثروت و درآمد است و این تفکری سرمایه داری است و باید در جامعه اسلامی ما ایجاد رفاه و اشتغال در اولویت باشد.

وی اضافه کرد: البته باید در کنار رفاه، درآمد هم وجود داشته باشد چراکه رفاه بدون درآمد منجر به ایجاد فساد و مشکلات می شود.

نماینده ولی فقیه دراستان کردستان ادامه داد: برای انجام هر کار و برنامه ای باید ایجاد اشتغال مقدم بر درآمد باشد بدین معنا که اگر کاری درآمد کمتر ولی اشتغال بیشتری ایجاد می کند در اولویت سایر کارها قرار داده شود.

آیت الله حسینی شاهرودی افزود: کشور ما در گذشته مستعمره امریکا بود و ۴۰ هزار نیروی امریکایی در ارتش ما حضور داشت و بی شک تفکر آنها بر اقتصاد و دانشگاه های کشورمان حاکم بوده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از نگاه ها و رویکرد های امروز جامعه که تاحدودی نشات گرفته از گذشته است، به ویژه در بخش اشتغال و تولید باید تغییر کند.

وی بر توجه به ظرفیت ها واستعدادهای هر منطقه و شهر و محله ای تاکید کرد و افزود: از آنجاکه ایجاد مشاغل خرد کم هزینه تر است باید به این نوع از مشاغل بیشتر پرداخته شود.

نماینده ولی فقیه درکردستان بیان کرد: ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد یعنی دادن عزت به آنها لذا این نهاد مقدس باید سرعت بیشتری به اشتغالزایی جامعه تحت پوشش خود دهد.