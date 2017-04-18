عملکرد وزارت ورزش و جوانان برای "جوانها" قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، افشین کریمی عصر امروز سه‌شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: ادغام امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان کارآمد جلوه نکرده زیرا نگاه ثانوی به این موضوع در مجموعه ورزش و جوانان و در کلان ملی وجود دارد.

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در ادامه افزود: در سه سال گذشته وزیر سابق ورزش من کمتر دیدم در حوزه جوانان مصاحبه ای داشته باشد که ان شاءالله وزیر جدید بیشتر به مسائل جوانان توجه کند.

وی گفت: دبیرخانه های شوراهای استانی دستگاه مجری آن کار هستند در شورای سلامت اگر دانشگاه علوم پزشکی دبیر شود اصل کار با آنهاست یا اگر استاندار جلسه نگذاشته دبیر باید پیگیری کند که این جلسات برگزار شود و در شهرستانها هم این اتفاق باید بیفتد و اینکه منتظر باشیم خود استانداری و یا فرمانداری ها به دلیل تعدد جلسات یا... کار جدی نخواهد بود.

کریمی افزود: در گذشته به دلیل ارتباطی که بنده با امور جوانان داشتم پژوهش های گسترده ای انجام شد که الان فقدان اینها مشاهده می شود در حوزه تشکیل سمن ها که تعداد زیادی سمن در این آمارها و شاخص ها لحاظ شدند در گذشته وجود داشت و الان در حد خیلی نازل است.

وی بیان کرد: در اسلام آباد الان یک تشکل در حوزه جوانان مجوز گرفته و یک تشکل هم در مرحله مجوز است. در نوع آماری که پردازش شده در بخش هایی از کرمانشاه می‌توان رشد خوبی را نشان داد در حوزه مشارکت سیاسی ورود جوانان در حوزه های مختلف سیاسی که مطرح است الان در فضای مجازی گستردگی زیادی پیدا کرده است. در تشکل های غیررسمی و غیر خانوادگی هم که وجود دارد گروههایی در فضای مجازی تشکل گرفته بود اینها هم در قالب آمار می‌توان قرار دارد.

فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب در ادامه افزود: در حوزه آموزش وضعیت اسلام آباد غرب خیلی بهتر از این آمارهایی است که ارائه شد در حوزه رفاه می‌توان طی برنامه شش ماهه اگر تربیت بدنی پای کار بیاید و مرتب پیگیر باشد.

کریمی گفت: در دو سالی که اسلام آباد بودم، ورزش و جوانان فقط بخاطر این میآمدند که هفته جوان است بیایید برنامه ای داشته باشیم بدون اینکه پیشنهاد خاصی وجود داشته باشد صرفا جدولی را آوردند فرمانداری و جلسه بذاریم.