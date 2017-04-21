گرد و غبار در استان بوشهر/ تلاطم دریا تا فردا ادامه دارد

نادر شفیعخدایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار میرفت از روز گذشته با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی بر روی دریا و سواحل استان، ضمن افزایش ارتفاع موج دریا، پدیده گرد و خاک نیز از برخی نقاط استان گزارش شد.
وی با اشاره به مواج بودن دریا در استان، اضافه کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشاندهنده تداوم وزش باد شمال غربی و تلاطم دریا بهویژه در مناطق جنوبی استان تا بعدازظهر فردا است.
مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت ۲۴ ساعت آینده آب و هوای استان، بیان کرد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: طی این مدت جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت و در قسمتهای جنوبی استان تا ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
شفیعخدایی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج نیز بین ۱۲۰ تا ۲۴۰ سانتیمتر و در قسمتهای جنوبی استان تا ۳۰۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت شش و ۴۶ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۱۰ و دو دقیقه، مد دوم دریا ساعت ۱۶ و ۲۵ دقیقه خواهد بود.
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