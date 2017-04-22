پوسترها چگونه طراحی شد/ راز یک غار و گنجینه دوران هخامنشی

حمیدرضا بیدقی طراح پوسترهای سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره یک جشنواره جهانی است و اکثر مدعوین ما مهمانان خارجی هستند و بی شک مواردی از فرهنگ و هنر ایران برای آنها جذابیت دارد لذا من در طراحی پوسترها این موضوع را درنظر گرفتم.

وی ادامه داد: برای طراحی پوسترهای جشنواره جلساتی تشکیل و نظرهایی ارائه شد و رضا میرکریمی دبیر جشنواره تاکید داشت که در طراحی پوسترها هنر ملی و بومی دیده شود که برهمین اساس تصمیم گرفتم با استفاده از المان های هنری ایران باستان و هنر اسلامی، کلاژهای ساده ای طراحی کنم که در نهایت تبدیل به پوسترهای جشنواره فیلم فجر شد.

این طراح و گرافیست پوسترهای جشنواره را به نوعی تعریفی از سینما دانست و بیان کرد: در همین راستا سعی کردیم برای هر بخش المان هایی داشته باشیم به عنوان مثال برای بخش مستند از ماهی به دلیل صراحت و سادگی آن استفاده کردیم و یا بخش سینمای شرق با اسب نشان داده شده است.

وی توضیح داد: دو بخش خارجی در این دوره از جشنواره وجود دارد که شامل بخش سینمای کره و سینمای بالتیک است و برای طراحی پوستر این دو بخش، هنر آنها مورد بررسی قرار گرفت و المان های فرهنگی مهم آنها استخراج و براساس آن سمبل های طراحی شده در پوستر ساخته شده است. در پوستر بخش سینمای کره کلاه معروف آنها دیده می شود و در بخش سینمای بالتیک که مجموعه ای از چند کشور هستند، قلعه که مهمترین سمبل آنها به شمار می رود طراحی شده است.

بیدقی درباره بخش سینمای وحشت و طراحی آن توضیح داد: در این پوستر از نقاب های غار کلماکره استفاده کرده ام. در توضیح این نقاب باید بگویم که گنجینه هایی از دوران هخامنشی با حمله اسکندر به ایران، به دل کوه های کلماکره در لرستان انتقال داده می شود و چهار نگهبان برای این غار می گذارند. غار مورد نظر از بیرون قابل رویت نیست و اتفاق عجیب این است که در سال ۱۳۶۸ بزغاله یک چوپان گم می شود و هنگامی که دنبال آن می‌گردد به یک غار می رسد که چند سکه پای آن ریخته بوده است. او وقتی وارد غار می شود و با گنجینه ای از دوره هخامنشی مواجه می شود. در این غار اسکلت ۴ نگهبان نیز وجود داشت که هیچگاه از آن غار خارج نشده بودند. ماسک های طلایی که در این غار پیدا شده است می توانست پوستر بخش سینمای وحشت را راز آلود کند. همچنین از یک خنجر دوران مفرغ از منطقه لرستان استفاده کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در هر پوستر از تعداد زیادی المان استفاده شده است، بیان کرد: هنر مینیاتور در ایران بسیار پیچیده است و هنرمندان ما در این هنر قائل به وحدت در عین کثرت هستند یعنی معتقدند با اینکه المان های به کار رفته در این هنر زیاد است اما یک مفهوم را می رسانند. هدف ما هم این بود که پرکاری هنر شرقی در این پوسترها دیده شود.

بیدقی در پایان گفت: نباید این را فراموش کرد که ما در دنیای مدرن زندگی می کنیم و هنر تقارن را جز در آثار مذهبی کمتر می بینیم. تقارن مدت ها است از گرافیک ایران و جهان فاصله گرفته و ممکن است این تقارن برای خارجی ها چندان جذاب نباشد. می توان گفت در طراحی پوسترهای جشنواره جهانی فیلم فجر، علاوه براینکه شرقی کار کرده ایم نگاهی به گرافیک جهانی نیز داشتیم.