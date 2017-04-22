دو نماینده ایران شانس اصلی کسب مدال طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا ازفردا( ۳ اردیبهشت) در عشق آباد ترکمنستان آغاز می شود که لیست نهایی وزنه برداران حاضر در این دوره از رقابت ها از سوی مسئولان اجرایی اعلام شد.

در بین ۸ وزنه بردار کشورمان در این دوره از مسابقات محمد رضا براری در دسته ۱۰۵ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۹۵ کیلوگرم در صدر این وزن قرار دارد. در دسته ۹۴ کیلوگرم نیز سید ایوب موسوی با رکورد ورودی ۳۷۰ کیلوگرم به همراه حریف ازبکستانی خود در صدر جای گرفته است.

رکورد ورودی در لیست نهایی ملی پوشان کشورمان به همراه جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

گروه(A)دسته ۷۷ کیلوگرم:

جابر بهروزی با رکورد ورودی ۳۰۰ کیلوگرم در رتبه نهم قرار گرفته است. رجبآی رجبوف از ترکمنستان و چنگ فی یوان از چین با رکورد ورودی ۳۴۰ کیلوگرم در جایگاه نخست دسته ۷۷ کیلوگرم هستند.

جابر بهروزی ملی پوش ۷۷ کیلویی کشورمان قبل از اعزام شرایط رکوردی مناسبی داشت، اما به دلیل گرفتگی عضله کمرش و آسیب دیدگی که برای وی دراین ناحیه رخ داد، کادرفنی رکوردهای ورودی این وزنه بردار را در نخستین حرکات یکضرب و دوضربش متعادل با وضعیت حال حاضر او انتخاب کردند تا بهروزی در جدول گروه(A) مسابقات جایگاه خود ر ا تثبیت کند.

گروه(A)دسته ۸۵ کیلوگرم:

صالح چراغی و مرتضی بیگلری با رکورد ورودی ۳۵۰ کیلوگرم در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند و یونگ چائو از چین با رکورد ورودی ۳۵۵ کیلوگرم در صدر این وزن جای گرفته است.

گروه(A)دسته ۹۴ کیلوگرم:

سید ایوب موسوی و فرخ بیک سوبیروف از ازبکستان هر دو با رکورد ورودی ۳۷۰ کیلوگرم در صدر این دسته قرار دارند و ژانگ از چین با ۳۶۰ کیلوگرم در رتبه سوم است.

گروه(A)دسته ۱۰۵ کیلوگرم:

محمدرضا براری با رکورد ورودی ۳۹۵ کیلوگرم در جایگاه نخست است و علی هاشمی دیگر ملی کشورمان در وزن ۱۰۵ کیلوگرم با رکورد ورودی ۳۶۰ کیلوگرم در رتبه هفتم جای دارد. سئو از کره جنوبی با رکورد ورودی ۳۷۵ کیلوگرم دوم است و موچیدا از ژاپن و ایوان افرئموف از ازبکستان در رده ها بعدی قرار دارند.

گروه(A)دسته ۱۰۵+ کیلوگرم:

در این وزن چن از تایپه با رکورد ورودی ۴۳۰ کیلوگرم در صدر ایستاده و رستم دوجانگابائف از ازبکستان با ۴۲۰ کیلوگرم در جایگاه دوم است. رامین ربیعی وهمایون تیموری دو ملی پوش سنگین وزن کشورمان با رکورد ورودی ۴۰۰ کیلوگرم به همراه توچیف از ترکمنستان پس از در رده های بعدی قرار گرفته اند.