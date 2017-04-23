بهره برداری از فاز اول پروژه فولاد و درمانگاه تامین اجتماعی راور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور؛ محمدرضا پورابراهیمی در جمع مردم شهرستان راور ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی بن جعفر (ع) اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث پروژه های صنعتی شهرستان راور پی گیری شد طرح فولاد (آهن اسفنجی) بود، طی بازدیدی که امروز از پروژه به عمل آمد عملیات ساخت و سوله ها تمام شده و تا پایان سال با نصب تجهیزات و امکانات به عنوان یک مجتمع صنعتی فاز اول آن به بهره برداری می رسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مراسم کلنگ زنی طرح احداث نیروگاه ۱.۲ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شهرستان راور ابراز کرد: با سپرده های اندک مردم یک شرکت نیروگاهی تشکیل و با سرمایه گذاری، تولید برق به روش خورشیدی در شهرک صنعتی شهرستان راور کلنگ زنی شد که امیداوریم در طول ماه های آینده هر چه سریعتر عملیاتی شود و شاهد استفاده از ظرفیت تولید برق در شهرستان راور باشیم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملیات ساخت درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان راور بیان کرد: مدت سه سال از آغاز عملیات ساخت درمانگاه تامین اجتماعی که برای کارگران و کسانی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند می گذرد با تذکری که به وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس بابت عدم پیشرفت ساخت درمانگاه تامین اجتماعی راور دادیم خوشبختانه کار عملیاتی ساخت درمانگاه شروع شده و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی افزود: خوشبختانه ظرفیت های خوبی برای توسعه شهرستان محروم راور وجود دارد که مدیران باید از این ظرفیت ها آگاهی داشته باشند و بتوانند از این ظرفیت ها برای توسعه شهرستان استفاده کنند. در بخش های مختلف هم این مجموعه ها دیده شده از حوزه معادن گرفته تا کشاورزی و خدمات و ظرفیت های دیگر که بحمدلله در شهر راور از این قبیل کم نیست.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به بحث های کلان کشور در خصوص برنامه ششم توسعه اظهار کرد: حدود شش ماه تلاش شبانه روزی نمایندگان مجلس برنامه ششم توسعه مصوب شد که توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

وی افزود: طبق این برنامه محورها و موضوعات کلان کشور باید در دستور کار قرار گیرد که طبق قانون این برنامه قرار بود توسط رئیس جمهور به دستگاهای اجرایی کشور ابلاغ شود که متاسفانه تا امروز هنوز ابلاغ نشده است و در صورت تاخیر بیش از این بر اساس قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ خواهد شد و همه دستگاه ها باید بر اساس ارکان مصوب برنامه ششم موضوعات را پیگیری کنند.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه کلان، کشور وارد یک عرصه جدیدی از اقدامات اقتصادی خواهد شد و با تجربیاتی که در طول این سال ها داشتیم تصور ما این است که گام های بلندی و موثری در بخش های مختلف بر خواهیم داشت و امیدواریم از ظرفیت های مثبتی که در این برنامه لحاظ شد منشا یک سری تحولات در کشور باشد.

پورابراهیمی افزود: امیدواریم در سطح کلان بتوانیم نگاه کشور را بر اساس حل مشکلات اقتصادی در چارچوب برنامه ششم توسعه که ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری بیان کردند، تبیین کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: امروز در کمیسیون اقتصادی از تمامی مدیران و مسئولان کشور دعوت می کنیم برنامه های خود را که ذیل ارکان برنامه ششم توسعه است را به این کمیسیون ارائه دهند که امیدواریم این رویکرد منجر به تحولات اساسی در ساختار کشور شود که با همت و تلاش مدیران این امر رقم خواهد خورد.

پورابراهیمی تصریح کرد: در کنار موضوعات کلان کشور مسائل استانی هم مد نظر ما است که باید پیگیری کنیم خوشبختانه اقدامات خوبی که در طول سال های اخیر شاهد هستیم تلاش هایی که استاندار کرمان انجام داد و اهتمامی که مدیران برای حل مشکلات گذاشتند و مسیری که طی می شود با همکاری نمایندگان مجلس خوشبختانه اقدامات مثبتی در سطح استان در حال انجام است.