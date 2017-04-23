۱۱ محور مواصلاتی کشور مسدود است/ ترافیک در محور کرج-قزوین

به گزارش مهر بر اساس اعلام پلیس راه راهور ناجا، محورهای شمشک - دیزین در استان‌های تهران و البرز، پونل - خلخال در استان‌های گیلان و اردبیل، اولنگ - شاهرود در استان‌های گلستان و سمنان و محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان به علت عدم ایمنی کافی مسدود است.

محورهای شیراز-جهرم در استان فارس به علت تخریب پل کشه برسی، محدوده پاسگاه پلیس راه مسدود است.

محور استهبان-نی ریز در استان فارس نیز به علت رانش زمین مسدود اعلام شده است .

محور فرعی رودبار-کهنوج-قلعه گنج در جنوب استان کرمان و محور اشنویه-پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به علت طغیان رودخانه و تخریب پل مسدود است.

محور قدیم قزوین-رشت (تونل شیرین سو) از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ از ۲۶ فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت به علت عملیات راهسازی مسدود است و در زمان انسداد، تردد از کنار گذر تونل صورت می‌گیرد.

آزاد راه قم به تهران از تاریخ ۲۹ فروردین ماه تا دوم شهریورماه در محدوده عوارضی در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته از ساعت ۸ تا ۱۷ و روزهای سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به استثنای روزهای پنجشنبه، جمعه، تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و تنها در یک خط عبور اجرا خواهد شد.

محور کرج - چالوس از تاریخ اول اردیبهشت‌ماه تا دوم شهریورماه (محدوده میدان امیرکبیر تا تونل کندوان - کیلومتر صفر تا ۷۵) روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۷ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ به استثنای روزهای پنجشنبه، جمعه، تعطیلات رسمی و روز قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، عملیات راهسازی همزمان با عبور ترافیک و رعایت جوانب احتیاط اجرا خواهد شد.

ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از پل استاندارد تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره نیمه‌سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای موصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است