پروازهای زاگرس ایر به مشهد متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری در گفت وگو با خبرنگار مهر از انجام پروازهای امروز (یکشنبه ۴ اردیبهشت) شرکت هواپیمایی زاگرس علی رغم صدور حکم ممنوعیت ارائه خدمات فرودگاهی در مشهد به این ایرلاین خبر داد و گفت: بازپرس ویژه مستقر در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در پی شکایت مسافران پرواز نجف ـ مشهد ۲۵ فروردین امسال از زاگرس ایر به دلیل تأخیر ۱۴ ساعته و خارج نشدن شان از هواپیما، دادسرای مستقر در فرودگاه مشهد حکم منع ارائه خدمات فرودگاهی به این ایرلاین در مشهد را صادر کرد که این حکم به فرودگاه مشهد ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، سازمان هواپیمایی باید حکم دادگاه را دریافت کند؛ به همین دلیل از آنجایی که هنوز حکم صادره از سوی بازپرس ویژه فرودگاه مشهد به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ نشده، پروازهای زاگرس ایر به مشهد امروز نیز انجام شد.

به گفته جعفری، سازمان هواپیمایی کشوری نیز باید پس از دریافت حکم قاضی محمدحسن اصولی صفار، بازپرس ویژه مستقر در فرودگاه مشهد، آن را به اداره کل فرودگاه های خراسان رضوی و فرودگاه شهید هاشمی نژاد ابلاغ کند و از آن تاریخ ما مکلف به ممانعت از ارائه همه خدمات فرودگاهی شامل لندینگ و تیک آف هواپیما، حمل بار، ورود و خروج مسافران و ... هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مدیران سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت هواپیمایی زاگرس در حال رایزنی با بازپرس ویژه فرودگاه مشهد هستند تا این حکم تغییر کند.

گفته می شود زاگرس ایر بلیت های پرواز از فرودگاه های مختلف به مقصد مشهد مقدس را تا یک ماه آینده پیش فروش کرده است و معلوم نیست در صورت اجرای این حکم، چه وضعیتی در انتظار مسافران خواهد بود. ضمن اینکه زاگرس ایر در حال حاضر روزانه ۲۵ پرواز به مقصد مشهد در برنامه پروازی خود دارد.

همچنین سایت شرکت زاگرس ایر تا به حال هیچ واکنشی به این خبر نشان نداده است. این در حالی است که مسافران پروازهای این ایرلاین به مقصد مشهد نگران وجوه پرداختی خود و نحوه استرداد آن هستند.

ضمن اینکه بر اساس اعلام سایت زاگرس ایر، امروز از مبدأ مهرآباد به مقصد مشهد، ۱۰ پرواز برنامه ای از ساعت ۱۵ تا ۲۳ و ۵۵ دقیقه انجام می شود که هیچ گونه اطلاع رسانی به مسافران این پروازها مبنی بر انجام یا عدم انجام آن‌ها انجام نشده است.