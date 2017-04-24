خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: وزارت ورزش و جوانان سال گذشته در پی حکم دیوان عدالت اداری سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی را برکنار و سرپرستی برای این فدراسیون معرفی کرد. هاشمی که این رای را ناعادلانه می داند هنوز هم در پی لغو حکم اجرا شده است. وی حتی به نشانه اعتراض برای دور جدید انتخابات این فدراسیون هم ثبت نام نکرد.

هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر برکناری خود را یک مسئله سیاسی می داند. وی معتقد است دولت (و به تبع آن وزارت ورزش و جوانان) تحمل یک نفر با سیستم غیرهمفکر خود را ندارد. وی همچنین به دخالت شدید وزارت ورزش و جوانان در مجامع انتخاباتی اشاره کرد. مصاحبه خبرنگار مهر با سیدمهدی هاشمی رئیس سابق فدراسیون تیراندازی را می‌خوانید:

* چرا در انتخابات فدراسیون تیراندازی شرکت نکردید؟

- در انتخابات ثبت نام نکردم چون غیر قانونی است. پیگیری این موضوع را از طریق مراجع قضایی برای خود محفوظ می دانم. منتظرم تا نظر دیوان عدالت اداری را داشته باشم. اگر دیوان حکم اجرای ناصحیح خود را اصلاح کرد که هیچ اگر این اتفاق نیفتاد ما هم حق خود را از طریق مراجع قانونی محفوظ می دانیم. ضمن اینکه مراجع بین المللی نیز به شدت پیگیر موضوع هستند و بارها از من دعوت کرده اند برای پاسخگویی بروم ولی هنوز تصمیمی در این خصوص نگرفته ام.

* به چه بهانه ای دعوت مراجع بین المللی را بی پاسخ گذاشته اید؟

- فرصتی حاصل شده است تا به کارهای درمانی ام برسم و به همین بهانه تا الان برای پاسخگویی نرفته ام اما معلوم نیست که رفتن یا نرفتن من منجر به چه موضع گیری در فدراسیون آسیایی و جهانی شود.

* شما معتقدید علت برکناری تان سیاسی بود؟

- مگر می تواند چیزی جز مسائل سیاسی باشد؟ به بهانه مسائل کاملا سیاسی رفتار شد و متاسفانه این سیستم تحمل حتی یک نفر غیر همفکر خود از نظر سیاسی را ندارد. به گفته خودشان عملکرد خیلی خوبی در تیراندازی داشتیم اما نتوانستند تحمل کنند و با شکایت یک فرد سیاسی همفکر خودشان بعد از بیش از دو سال یک کار غیر متعارف را انجام دادند و این باعث شد فضای ورزش کشور را تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار دهند. به همین دلیل نمی توانند در فضای ورزش مدعی این باشند که منصفانه و غیر سیاسی عمل کردند.

* برخی نگران این هستند از جانب شما اقدامی صورت گیرد که برای ورزش ایران خطرساز باشد؟

- من هیچ شکایتی برای مسئولان خارجی مطرح نکرده ام، هیچ شکایتی. ولی هنوز تصمیم نگرفته ام آیا به دعوت آنها برای پاسخگویی بروم یا نه. فدراسیون جهانی با من مکاتبه شخصی داشت. بعید نیست حتی بعد از ثبت نام و انتخابات مجدد ،فدراسیون جهانی نیز موضع گیری داشته باشد که منجر به تحت الشعاع قرار دادن این ثبت نام و انتخابات غیرقانونی داشته باشد.

* معتقدید با پیگیری های شما ممکن است رای اجرا شده دیوان عدالت اداری لغو شود؟

- سابقه در این خصوص کم نبوده است، مواردی وجود دارد که رای تغییر کرده است. این رای نه تنها مغایر با اساسنامه رسیدگی شده است بلکه کوچکترین توجهی به دستگاه های نظارتی خارجی نداشته و ممکن است نه تنها تیراندازی بلکه ورزش کشور تحت الشعاع آن قرار بگیرد.

* چه کسی را در این موضوع مقصر می دانید؟

- این گناه پای این دولت نوشته می شود که این دو وزیر گودرزی و سلطانی فر اجازه دادند سیستم قضایی دولتی در چنین مسئله ای ورود کند. این موضوع در آینده خودشان و دیگران را گرفتار خواهد کرد. این نوع برخوردها سلیقه ای است و اگر فردا تفکر دیگری در مدیریت ورزش کشور زمام امور را بر دست گیرد غیر قابل دفاع خواهد بود.

* نظر شما در خصوص تغییرات در آیین نامه انتخابات فدراسیون های ورزشی چیست؟

- این آیین نامه و دستورالعمل غیر قابل قبول است چرا که منطبق با اساسنامه و آیین نامه و مصوبات مجمع نیست و به نوعی آیین نامه ای تنظیم شده که خودش انتخابات را نقض می کند. قرار است هر فردی از ۵ مسئول در هیات های استانی تاییدیه بگیرد و هر فردی به گزینه ای تاییدیه داد اجازه ارائه تاییدی به گزینه دیگر را نداشته باشد از طرف دیگر از سوی وزارت ورزش و جوانان هم با هیات ها تماس گرفته می شود که با چه کسی تاییدیه بدهند و به چه کسی نه! این باعث می شود افراد اختیار خودشان را هزینه کنند و هرکس سر باز بزند مقامات ارشد دولتی عواقبی را برایش در نظر می گیرند. این موضوع در گذشته هم رخ داده است.

* یعنی شما معتقدید وزارت ورزش و جوانان در انتخابات فدراسیون های ورزشی دخالت می کند؟

- بله، در فدراسیون تیراندازی که به بدترین شکل ممکن دخالت کرد. در همه فدراسیون ها این موضوع دیده می شود. در فدراسیون فوتبال که نظارت های بین المللی قوی تر بود و حساسیت مردم هم بیشتر کمتر توانستند دخالت کنند ولی در فدراسیون هایی که حساسیت بیرونی و داخلی کمتر ی داشتند دخالتها هم بیشتر می شد.

* چه صحبتی با رئیس جدید فدراسیون تیراندازی(که در آینده ای نزدیک انتخاب می شود) دارید؟

- هر کسی که بیاید چه انتخاب شونده و چه انتخاب کننده همگی خلاف قانون و با یک ریسک زیاد وارد کاری می شوند که عواقب آن مشخص است.حالا ممکن است این عواقب در کوتاه مدت مشخص شود و یا در بلند مدت ولی هر چه که باشد این اطمینان وجود دارد که همه ما در آینده نه چندان دور باید پاسخگوی عملکردهایمان باشیم و متاسفانه چنین فرصت سوزی هایی در آینده به ضرر کشور و جامعه خواهد بود.