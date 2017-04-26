نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران به ورامین کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام ورامین همواره در ذهن و خاطره مردم ایران، علما و روحانیون با نام ولایتمداری و دفاع از مرجعیت گره خورده است و همه مردم ایران اسلامی به خوبی فداکاری ها و جانفشانی های این مردم مظلوم در اوج غربت ۱۵ خرداد سال ۴۲ برای دفاع از حریم ولایت و مرجعیت را به خاطر دارند.

کتاب «ورامین در نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران» حاصل ماه ها، پژوهش، تدبر و مطالعه سید محمد حسن محمودی و فاطمه سادات احمدی، خبرنگاران فعال و خلاق رسانه ای در حوزه های معارفی، اجتماعی و سیاسی است.

تالیف این کتاب پس از برگزاری همایش ملی ۱۵ خرداد در خرداد ماه ۹۶ و با درخواست دبیرخانه دائمی قیام ۱۵ خرداد شهرستان ورامین، آغاز شد که حاصل آن تلاش ها و پژوهش ها کتاب« ورامین در نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران» شد.

در این کتاب شخصیت های مطرح سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، مذهبی، علمی و دانشگاهی نظرات خود را درباره ورامین بیان کرده اند و همچنین در پیوست این کتاب نظر سه شخصیت خارجی و بین المللی درباره ورامین منتشر شده است.

کتاب «ورامین در نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران» در ۱۵۰۰ نسخه توسط انتشارات اندیشه زرین منتشر شده است.

سید محمد حسن محمودی، مولف این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود تولیدات و مکتوبات درباره ورامین و نقش مردم این خطه در انقلاب به شدت احساس می شود و این کتاب با هدف معرفی هر چه بیشتر ورامین در عرصه های سیاسی،اجتماعی و مذهبی جمع آوری شده است و بدون تردید این کتاب و سخنان بزرگان درباره ورامین می تواند اهمیت خدمت رسانی به مردم دیار ۱۵ خرداد را به مسولان یادآور شود.

معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی ( ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای ، شهید آیت الله سید محمد بهشتی، آیت عظام و مراجع تقلید صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی، مظاهری و آیت الله صالحی مازندرانی و آیت الله محمد رضا مهدوی کنی تعدادی از ۱۱۰ نفری هستند که بیانات آن ها در مورد ورامین در این کتاب جمع آوری شده است.

کتاب « ورامین در نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران» تلاشی مستند، ساده و شیرین از نگاه ۱۱۰ شخصیت جمهوری اسلامی ایران به دشت ورامین است؛ منطقه ای ولایتمدار با مردم مومن و مذهبی که علی رغم بسیاری از سختی ها و ناملایمات همواره پای ارزش ها ایستاده اند.