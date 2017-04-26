کپی و پیست منسوخ می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچور بیت، گوگل قصد دارد با ارائه این فناوری «کپی و پیست» را منسوخ کند این شرکت فناوری ساخته که «کپی کردن بی نیاز از پیست »نام گرفته است. در این فناوری، اطلاعات از مرورگر کروم کاربر برای بهبود استفاده از اپلیکیشن های مختلف به کار می رود.

فناوری مذکور هم اکنون در مرحله آزمایش است اما گفته می شود به کاربران اجازه می دهد هر گونه متنی را بدون کپی کردن آن پیست کنند. این فناوری به طور هوشمندان مطلبی که کاربر قصد کپی کردن آن را دارد، پیش بینی می کند.

کاربران می توانند با ادیت فایل ها در Chrome Canary برای اندروید این ویژگی جدید را بررسی کنند اما احتمالا این ویژگی به طور کامل کارایی ندارد.

به هرحال شیوه کارکرد فناوری نیز به این شکل است؛ اگر کاربر مشغول بررسی وب سایت یک رستوران باشد و سپس وارد اپلیکیشن Map شود، کیبورد دستگاه به طور خودکار نام رستوران را برای وارد کردن در محل جستجو پیشنهاد می کند و کد مشخصات در کروم را برای Android Canary build می خواند. سپس اطلاعات جمع آوری شده به طور محلی ذخیره می شود و در اختیار گوگل قرار نمی گیرد.

طبق اطلاعات این منبع، فناوری کپی بدون پیست احتمالا در Chrome ۶۰ در ماه های آتی برای کاربران اندروید عرضه می شود. اما احتمالا با اندروید O برای کاربران فراهم شود.