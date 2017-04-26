تولید ۳۰ تجهیز پزشکی توسط شرکت های دانش بنیان ایرانی

دکتر پیمان صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دومین همکاری معاونت علمی و فناوری با وزارت بهداشت، تولید تجهیزات پزشکی توسط شرکت های دانش بنیان است، اظهار داشت: از دیگر همکاری های معاونت علمی و فناوری با وزارت بهداشت، تولید تجهیزات پزشکی بوده است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، اولویت هایی برای تولید تجهیزات پزشکی دارد، گفت: بر همین اساس وزارت بهداشت فراخوانی منتشر کرده که شرکت های دانش بنیانی که توانایی تولید دارند خود را معرفی کنند.

وی افزود: اخیرا از ۳۰ تجهیز پزشکی، ۶ تجهیز پزشکی به اتمام رسیده و قراردادهای تولید آنها امضا شده است و مابقی این تجهیزات نیز به زودی تولید می شوند.

صالحی با بیان اینکه اولین همکاری معاونت علمی با وزارت بهداشت در خصوص تولید مواد اولیه دارویی است، گفت: این پروژه ها توسط شرکت های دانش بنیان در حال انجام هستند که البته ۵۰ نوع مواد اولیه بوده که ۲۰ مواد تا کنون به تولید رسیده اند.

به گفته صالحی، این مواد اولیه دارویی جزء اقلام وارداتی محسوب می شوند به همین دلیل در صدد هستیم که این مواد اولیه مورد نیاز کشور را تولید کنیم.

رئیس مرکز طرح های کلان ملی با بیان اینکه این مواد اولیه توجیه اقتصادی دارند، خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت همه ساله اولویت های خود را اعلام کرده تا توسط شرکتهای دانش بنیان به تولید برسند.