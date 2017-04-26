بارش برف در ارتفاعات محور کرج-چالوس/ بارش باران در ۴ استان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش پلیس راه راهور ناجا هم اکنون بارش برف در ارتفاعات محور کرج-چالوس و بارش باران هم در استان‌های خراسان شمالی، گیلان، مازندران (اکثر محورها)، البرز (محورهای کرج- قزوین و اشتهارد) وجود دارد.

بر اساس گزارش پلیس راهور ناجا مه گرفتگی و کاهش دید هم اکنون در ارتفاعات استان اردبیل، ارتفاعات محورهای هراز، کندوان، فیروزکوه و کیاسر مشاهده می‌شود.

همچنین ترافیک در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین (از پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج (از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره) وجود دارد اعلام کرد سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان دارند.