تحصیل ۱۵۰ زبان آموز فارسی در دانشگاه بلگراد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، هیاتی از دانشگاه بلگراد صربستان از موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران دیدار کرد.

لیلیانا مارکوویچ رئیس دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد گفت: قدمت این دانشگاه ۲۹۰ سال است که در این دانشگاه ۳۴ زبان خارجی از جمله فارسی، آموزش داده می‌شود.

وی افزود: در این دانشگاه تعداد ۱۵۰ زبان آموز فارسی وجود دارد.

رئیس دانشکده فیلولوژی دانشگاه بلگراد خواستار امضای تفاهم‌نامه با موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی برای همکاری در تاسیس کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه بلگراد شد.

اعضای هیات اعزامی دانشگاه بلگراد از دو کلاس آموزش زبان فارسی و گنجینه مرحوم علامه دهخدا بازدید کردند.