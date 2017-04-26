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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

تایم خبر داد؛

آمریکا امروز یک موشک هسته ای آزمایش می کند

آمریکا امروز یک موشک هسته ای آزمایش می کند

آمریکا امروز چهارشنبه یک موشک هسته ای قاره پیما آزمایش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایم، آمریکا در واکنش به افزایش تنش ها با کره شمالی، امروز چهارشنبه یک موشک بالستیک قاره پیما که قادر به حمل کلاهک هسته ای است آزمایش می کند.  

این آزمایش در حالی انجام خواهد شد که قرار است «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نشستی را با اعضای سنای آمریکا درباره بحران کره شمالی برگزار کند.

بنابر تایید مقامات کاخ سفید، تهدیدهای اخیر کره‌شمالی و نحوه برخورد با آن از جمله موضوعات مهم این جلسه است.

ترامپ حدود دو هفته پیش، دستور اعزام ناو هواپیمابر کارل وینسون را در راس یک گروه ضربت، به آب‌های نزدیک کره شمالی صادر کرد و از صبح امروز چهارشنبه نیز انتقال سامانه موشکی تاد به کره جنوبی آغاز شد.

کد مطلب 3962608
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • ا IR ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
      0 0
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      وزارت امور خارجه درحد یک خط اعتراض کند و ساکت نباشد.

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