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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۰۲

تصادف اتوبوس با پیکان/یک نفر کشته و ۲ نفر راهی بیمارستان شدند 

تصادف اتوبوس با پیکان/یک نفر کشته و ۲ نفر راهی بیمارستان شدند 

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از برخورد یک دستگاه پیکان با اتوبوس در شمال کرمان و فوت یک نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: این حادثه ساعت ۴:۴۵ در کیلومتر ١٠ محور رفسنجان رخ داد و در پی آن یک تن کشته و ٢ تن مجروح شدند.

وی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو راننده پیکان علت حادثه بوده است.

کد مطلب 3963219

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