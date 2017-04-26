تصادف اتوبوس با پیکان/یک نفر کشته و ۲ نفر راهی بیمارستان شدند 

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: این حادثه ساعت ۴:۴۵ در کیلومتر ١٠ محور رفسنجان رخ داد و در پی آن یک تن کشته و ٢ تن مجروح شدند.

وی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو راننده پیکان علت حادثه بوده است.