تصادف اتوبوس با پیکان/یک نفر کشته و ۲ نفر راهی بیمارستان شدند 

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: این حادثه ساعت ۴:۴۵ در کیلومتر ١٠ محور رفسنجان رخ داد و در پی آن یک تن کشته و ٢ تن مجروح شدند.
وی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو راننده پیکان علت حادثه بوده است.
رئیس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از برخورد یک دستگاه پیکان با اتوبوس در شمال کرمان و فوت یک نفر خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی افزود: این حادثه ساعت ۴:۴۵ در کیلومتر ١٠ محور رفسنجان رخ داد و در پی آن یک تن کشته و ٢ تن مجروح شدند.
وی تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان پلیس راه عدم توجه به جلو راننده پیکان علت حادثه بوده است.
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