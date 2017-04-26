استفاده از امکانات اردبیل جهت صعود به مسابقات جام جهانی والیبال

به گزارش خبرنگار مهر، خوان مانوئل سیچلو عصر چهارشنبه در حاشیه ورود تیم ملی والیبال امید ایران به اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل میزبان مسابقات آسیایی والیبال است و تلاش ما حضور قدرتمند در این مسابقات با هدف صعود به جام جهانی مصر است.

وی افزود: با توجه به امکانات مناسب و سالن‌های ورزشی مجهز، تیم والیبال زیر ۲۳ سال کشور قبل از آغاز مسابقات آسیایی در استان حاضر شد تا بتواند از امکانات ورزشی استفاده کرده و تمرینات لازم را سپری کند.

سرمربی تیم والیبال امید ایران به آمادگی مطلوب این تیم اشاره و تأکید کرد: امکانات لازم برای تمرینات تیم والیبال تدارک دیده شده و تا روز برگزاری مسابقات تمرینات منظم و فشرده‌ای برای تیم در نظر داریم.

به گفته سیچلو با توجه به اینکه مسابقات آسیایی والیبال، مسابقات انتخابی است، رقابت فشرده‌ای در بین تیم‌های آسیایی مشاهده خواهد شد و لازم است برای موفقیت تیم ملی ایران تمامی تلاش خود را به کار گیرد.

وی بخشی از این موفقیت را در سایه استقبال مطلوب هواداران و دوستداران این رشته ورزشی دانست و ابراز امیدواری کرد: مردم اردبیل با حضور پرشور خود قوت قلبی برای ورزشکاران باشند.