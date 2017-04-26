روسیه حملات ترکیه به سوریه و عراق را غیرقابل قبول دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه روسیه حملات هوایی ترکیه به مناطق مرزی با سوریه و عراق را غیرقابل قبول و موجب افزایش تنش در منطقه دانست.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن ابراز نگرانی مسکو از این اقدام ترکیه آمده است: در شرایطی که جنگ علیه تروریسم در عراق و سوریه خاتمه نیافته است اینگونه اقدامات به هیچ وجه به تلاش ها در زمینه رویارویی با تروریسم کمک نمی کند و موجب بدتر شدن وضعیت می شود.

این بیانیه با اعلام اینکه امر نگران کننده این است که حملات ترکیه اراضی دو کشور دارای حاکمیت را هدف قرار داده است، می افزاید: اینگونه عملیات را غیرقابل قبول و مغایر با اصول مناسبات بین کشورها می دانیم.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین با دعوت از تمام طرف ها برای خویشتنداری اعلام کرد: بصیرت سیاسی و تمرکز بر روی موضوعی که امروز حیاتی تر و همانا مواجهه بین المللی با تروریسم داعش، النصره و دیگر گروه های این چنینی است، حائز اهمیت می باشد.

گفتنی است که بنا بر اعلام یک منبع در نیروهای پیشمرگه کرد، در حمله بامداد سه شنبه جنگنده های ترکیه به منطقه جبل سنجار واقع در شمال عراق دست کم پنج نفر از این نیروها کشته شدند.

در همین حال وزارت امور خارجه عراق روز سه شنبه جامعه بین الملل را به اتخاذ موضع قاطعانه علیه تجاوز نظامی ترکیه به شمال عراق فرا خواند. وزارت امور خارجه عراق همچنین تاکید کرد که بغداد راهکارهای قانونی و دیپلماتیک را برای محکومیت این تجاوز دنبال خواهد کرد.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز به ترکیه در مورد نقض حاکمیت این کشور و حمله به مناطق شمال عراق هشدار داد.

نخست وزیر عراق روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت: هیات وزیران این حمله ترکیه را که اراضی عراقی را مورد هدف قرار داد محکوم می کند.

وی همچنین افزود: دولت عراق به ترکیه درباره تکرار چنین حملاتی هشدار می دهد.

وزارت خارجه سوریه نیز تاکید کرد دمشق، حمله جنگنده های ترکیه به شمال شرق سوریه را که منجر به کشته شدن شماری از شهروندان سوری شد، محکوم می کند.

این وزارتخانه از جامعه بین المللی و سازمان ملل درخواست کرد که این تجاوز ترکیه و سیاست های آنکارا در زمینه حمایت از تروریسم را محکوم کنند.