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۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

تیلرسون؛

کیم جونگ اون دیوانه نیست/ افزایش فشار چین بر پیونگ یانگ

کیم جونگ اون دیوانه نیست/ افزایش فشار چین بر پیونگ یانگ

وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای رهبر کره شمالی را فردی عقل گرا نامیده و اظهار داشت که چین فشارهای خود بر پیونگ یانگ را افزایش داده است.

به گزارش خبرزاری مهر، «رکس تیلرسون» در مصاحبه با  فاکس نیوز گفت: چین به صراحت به رهبر کره شمالی گفته است که اگر این کشور بار دیگر دست به آزمایش هسته‌ای بزند، پکن تحریم های یکجانبه علیه کره شمالی وضع خواهد کرد.

به گفته‌ وزیر خارجه آمریکا مقامات چین ارسال چنین پیامی به کره شمالی را تایید کرده‌اند.

تیلرسون تصریح کرد: این اقدام پکن شاهدی است بر این مدعا که چین آماده‌ی همکاری با آمریکا در راستای افزایش فشار بر کره شمالی است.

ایالات متحده بر این باور است که چین از قدرت زیادی برای اعمال نفوذ بر کره‌ی شمالی برخوردار است.

تیلرسون همچنین در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت: طبق ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، کیم جونگ اون، رهبر کره‌ شمالی فردی دچار دیوانگی نبوده، بلکه احتمالا فردی عقل‌گرا است که می‌توان با او بحث و مذاکره کرد.

کد مطلب 3964137
عبدالحمید بیاتی

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