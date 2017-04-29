به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم رئوفیان عصر امروز در حاشیه دومین اجلاس سراسری دبیران استانی و اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی ایران زمین در مشهد، با بیان اینکه انتخابات مهمترین کار احزاب است اما تنها کار آن‌ها نیست اظهار کرد: احزاب باید به مشکلات مبتلابه نظام بپردازد و به دولت کمک کنند.

وی افزود: احزاب باید در مسیر رفع دغدغه‌های مردم حرکت کنند و از طریق مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و شوراها در راستای حل مشکلات اقدام و عمل نماید.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین با اشاره به اینکه احزاب در کشور ما در تراز آن چیزی که قانون اساسی وضع کرده، نیستند تصریح کرد: دو مشکل اساسی از جمله اینکه احزاب دچار آفت خود کم بینی هستند و یا دولت قدر و منزلت جایگاه آن‌ها را به میزان لازم نشناخته و توجهی بدان نمی‌کند، گریبان‌گیر احزاب است‌.

رئوفیان با تاکید به اینکه نقد منصفانه از وظایف اولیه احزاب است گفت: احزاب نیاز به دیده شدن دارند و می‌توانند عملکردهای مسئولان را رصد و نقد کنند.

وی با اشاره به اینکه اولین اجلاس سراسری دبیران استانی و اعضای شورای مرکزی حزب اسلامی ایران زمین در ۲۶ اسفندماه سال گذشته در تهران برگزار شد، بیان کرد: دومین اجلاس در مشهد در حال برگزاری است و هدف از آن بررسی انتخابات ۹۶ است.