درگیری معترضان به سیاستهای ریاضت اقتصادی با پلیس در «ریودوژانیرو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، در درگیریهایی که میان کارگران معترض به سیاست ریاضت اقتصادی و نیروهای پلیس در شهر «ریودوژانیرو» پایتخت برزیل روی داد، تظاهرکنندگان با سد معبر و روشن کردن آتش به پرتاب اجسام مختلف به سوی نیروهای پلیس دست زدند و پلیس برزیل نیز برای مقابله با معترضان به ماشین های آب پاش و پرتاب گاز اشک آور متوسل شد.

گفتنی است که هزاران تن از مردم برزیل به تظاهرات بی شماری پیوستند که در سراسر این کشور در حال برگزاری است.

اما تظاهرات در پایتخت برزیل یکی از بزرگترین تظاهراتی است که تاکنون در مقابل پارلمان ملی برزیل در شهر ریودوژانیرو برگزار شده است. این تظاهرات در نهایت به درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس که سعی در متفرق ساختن تظاهرکنندگان داشتند، انجامید.

معترضان در عرض خیابانها موانعی قرار دادند و مبلمان شهری و لاستیک اتومبیل را آتش زدند. برخی از شرکت کنندگان در این تظاهرات نیز به پرتاب اشیاء به سمت پلیس ضد شورش دست زدند.

نیروهای پلیس نیز در مقابل از ماشین های آب پاش برای متفرق ساختن معترضان استفاده کردند.

دودی که احتمالاً ناشی از پرتاب گاز اشک آور است، در مرکز شهر ریو دیده شد. همچنین برخی تصاویر ویدئویی نشان می دهد که پلیس ضد شورش از نارنجکهای دودزا علیه معترضان استفاده کرده است.

گفتنی است که این نخستین اعتصاب عمومی طی دو دهه گذشته در برزیل است. در پی این اعتصاب، میلیونها تن از شهروندان برزیلی روز جمعه در منازل خود ماندند.

به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه (تاس)، سازمان دهندگان این اعتصاب اعلام کردند که حدود ۴۰ میلیون نفر به این اعتصاب پیوستند.

شایان ذکر است که این اعتصاب در پی اعتراض کارگران به محدود ساختن هزینه های عمومی و تغییرات در قوانین مربوط به حقوق بازنشستگی و حمایت شغلی آغاز شد.

«پائولو پریرا دا سیلوا» رئیس گروه اتحادیه های کارگری به خبرگزاری رویترز گفت که «این بزرگترین اعتصاب در تاریخ برزیل بشمار می رود». به گفته دا سیلوا، معترضان خیابان اصلی منتهی به فرودگاه ریودوژانیرو را مسدود کردند.

گفته می شود که سرخپوستان برزیلی نیز به این تظاهرات پیوستند.