۳ هدف آل سعود از پرداخت باج به ترامپ/راز باج ۵۶ میلیارد دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نبا در گزارشی آورده است: در سایه بحران اقتصادی شدید، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان با هدف تکیه زدن بر تخت شاهی در عربستان از کیسه ملت خرج می کند.

این رسانه می افزاید: رضایت عمو سام اولین گام شاهزدگان سعودی برای نشستن بر تاج پادشاهی عربستان پرداخت باج به واشنگتن موضوعی قطعی است و در سایه قانون جاستا که شمشیری بر گردن ریاض است و با توجه به تنگنای خونین در یمن، جوانک سیاست آل سعود چاره ای جز پرداخت ۵۶ میلیارد دلار به دولت آمریکا با هدف حمایت مالی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توسعه زیر ساخت های آمریکا نیافت.

نبا گزارش داد: این مبلغ برای عربستان با توجه به فشارهای مالی که ریاض با آن روبروست و کاهش قیمت نفت سنگین است اما آنچه در مقابل ملک سلمان و فرزندش محمد می خواهد نیز زیاد است.

سه خواسته عربستان عبارتند از؛ نخست، قبول بن سلمان به عنوان شاه آینده عربستان به ویژه که برخی محافل سیاسی آمریکا مایل به محمد بن نایف ولیعهد به عنوان شاه آینده عربستان هستند و این جدا از مخالفت های شدیدی است که طیف های داخل خاندان سعودی با بن سلمان دارند.

دوم، مربوط به قانون جاستا است که ریاض امیدوار است با پول زیادی که می دهد در کاهش فشار کنگره در این پرونده موثر واقع شود و مقدمه ای برای اتخاذ گامهای از سوی قانونگذارن آمریکایی برای فروپاشی این قانون باشد.

سوم، مربوط به کسب حمایت های بیشتر آمریکا در یمن اعم از حمایت های سیاسی یا نظامی است به ویژه با توجه به افزایش فشارها در داخل کنگره درباره ممنوعیت فروش سلاح به عربستان به اینکه عربستان غیرنظامیان را در یمن هدف قرار می دهد.

این رسانه در ادامه می نویسد: به نظر می رسد که ۱۱۲ میلیارد دلاری که ریاض به ترامپ برای رسیدن به ریاست جمهور آمریکا پرداخت کرده است تمام شده است و از ریاض خواسته شده است که میلیاردها (دلار)دیگر با هدف ادامه رضایت آقای آمریکا بپردازد. وعده ترامپ مبنی بر اختصاص تریلیون دلار برای توسعه زیرساختهای آمریکا، بیانگر این مسئله است که بهای آن را ریاض باید پرداخت کند.