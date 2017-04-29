حداقل و حداکثر استانداردهای آموزش پزشکی به دانشگاهها ابلاغ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جمع بندی نشست معاونین آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور پس از استماع گزارش مناطق آمایشی ۱۰ گانه کشور دستاوردهای برنامه تحول و نوآوری در دانشگاهها را چشمگیر خواند و گفت:‌ برای رسیدن به نتایج برنامه ها در درازمدت،‌ این برنامه ها باید در بدنه دانشگاهها نهادینه شود.

وی با بیان اینکه حوزه آموزش علوم پزشکی کشور با اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تغییرات چشمگیری داشته گفت: دانشگاههای علوم پزشکی و مناطق آمایشی باید از تجربیات یکدیگر در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی استفاده کنند و از تجربیات موفق الگوبرداری کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت مصوبه آمایش سرزمینی را فرصتی مغتنم برای حوزه آموزش خواند و گفت:‌ ماموریت گرایی و آمایش از تاکیدات مقام معظم رهبری به دانشگاهها است و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست جمهوری نیز بر اجرای این برنامه در تمامی نهادهای متولی آموزش عالی کشور تاکید کردند.

وی خاطرنشان کرد: هدف این است که دانشگاههای علوم پزشکی با سایر نهادهای علمی در مناطق آمایشی ارتباط برقرار کرده و شبکه های علمی گسترده ای را برای پیشبرد اهداف علمی کشور و توسعه علوم بین رشته ای شکل دهند.

لاریجانی با بیان اینکه نتایج برنامه های تحول در بلندمدت مشخص می شود،‌ گفت: در همین مدت کوتاهی که از اجرای این برنامه ها می گذرد نیز تغییرات بسیاری در آموزش ایجاد شده، ولی این مسیر باید ادامه پیدا کند تا شاهد تحولات ریشه ای در آموزش علوم پزشکی و اثرات آن بر نظام ارائه خدمات کشور باشیم.

وی با اشاره به چالش های مسیر اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اظهار داشت: اولین بار بود که برخی مفاهیم در حوزه آموزش علوم پزشکی مطرح می شد و قاعدتا برای نهادینه کردن این مفاهیم با چالش هایی روبرو بودیم.

حداقل ها و حداکثر انتظارات و استانداردها به دانشگاهها ابلاغ می شود

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ما باید از حداقل استانداردهای بین المللی و ملی برخوردار باشند و به زودی حداقل ها و حداکثر انتظارات در هر برنامه مشخص و به دانشگاهها ابلاغ می شود. انتظار این است دانشگاهها و دانشکده ها در مسیر دستیابی به این استانداردها حرکت کنند.

وی درباره انگیزه ها و محرک های ایجاد شده در دانشگاهها برای پیگیری بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی گفت: ما انتظار نداریم یک دانشگاه در تمامی حیطه ها به سرآمدی دست یابد. بلکه هر دانشگاه باید با ظرفیت هایی مثل اساتید برجسته، شرایط فرهنگی، اقلیمی و ... که دارد یک یا چند ماموریت مشخص برای خود تعریف و به صورت جدی این ماموریت ها را پیگیری کند.

ضرورت ترسیم نقشه راه برای تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی

لاریجانی افزود: برخی دانشگاهها نقشه راه روشنی برای حرکت در مسیر تحول و ارتقای نظام سلامت ترسیم کرده اند. تمامی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ضروری است چنین نقشه راهی برای خود ترسیم کنند و ساز و کاری اندیشیده شود تا این مسیر در دانشگاه نهادینه شود و با تغییرات مدیریتی نیز به صورت مستمر ادامه یابد و اجرایی شود.

وی به نقش برجسته اعضای هیات علمی در اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و افزود: بدنه دانشگاه و اعضای هیات علمی باید مستقیما در اجرای برنامه های تحولی مشارکت داده شوند. چرا که در این صورت این برنامه ها در دانشگاه نهادینه شده و ادامه پیدا می کند.

معاون وزیر بهداشت به توسعه روابط بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت:‌ دانشگاههای ما باید کشورهای دیگر را رصد کنند و متناسب با ظرفیتی که این کشورها می توانند داشته باشند ارتباطات بین المللی برقرار کنند.

ظرفیت کشورهای هم مرز ایران برای گسترش آموزش علوم پزشکی

وی گفت: در واقع دانشگاهها باید با نقشی فعال به صورت هدفمند با کشورها و نهادهای علمی بین المللی ارتباط برقرار کنند و قرابت های اقلیمی و فرهنگی را نیز در این ارتباطات در نظر بگیرند. بسیاری از کشورهای هم مرز ایران ظرفیت های خوبی برای گسترش آموزش علوم پزشکی دارند و ما می توانیم از طریق همکاری مشترک آموزش سلامت را در منطقه گسترش دهیم.

لاریجانی افزود: دانشگاهها و مراکز علمی در آینده ای نزدیک نیازمند استقلال مالی هستند و دانشگاههای علوم پزشکی کشور با حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و ارتقای خلاقیت و کارآفرینی باید وابستگی خود به منابع دولتی را کم کنند.

ارائه مجازی دوره خلاقیت و کارآفرینی به دانشجویان

وی اضافه کرد: دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی نباید منتظر فرصت های شغلی باشند، بلکه باید با تاسیس شرکت های دانش بنیان خود ایجاد شغل کنند. در همین راستا به زودی دوره خلاقیت و کارآفرینی به صورت مجازی برای دانشجویان و در قالب آموزش های مهارتی برای کارکنان و اساتید علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.

ابلاغ مرکز ملی آموزش های مهارتی به دانشگاهها

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه مرکز ملی آموزش های مهارتی به زودی به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد، گفت: این آموزش ها تضمین کننده ارتقای سطح علمی و مهارتی نیروی انسانی حوزه سلامت است و باید چه در دانشگاهها و چه در بخش غیردولتی به صورت جدی دنبال شود.

وی تدوین نقشه توسعه علمی مناطق آمایشی را یکی از برنامه هایی ذکر کرد که باید طی چندماه آینده نهایی شود و اظهار داشت: این نقشه مشخص می کند که نیاز مناطق آمایشی به نیروی انسانی طی بازه زمانی ۵ ساله آینده چقدر است و در واقع زمینه ای برای هدایت برنامه ریزی آموزش در مناطق آمایشی فراهم می کند.

لاریجانی دستاوردهای برنامه های تحول و نوآوری را حاصل تلاش های عده زیادی از اساتید و دست اندرکاران این حوزه ذکر کرد و گفت: این تجربیات در مجموعه ای در حال گردآوری است و تجارب موفق دانشگاهی نیز در این مجموعه درج خواهد شد. این مستند می تواند راهنمای خوبی برای محققین، مدیران و سایر افراد در آینده باشد.