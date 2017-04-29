اولاند: انگلیس باید هزینه برگزیت را پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه با اشاره به نشست اتحادیه اروپا درباره برگزیت گفت: خروج از اتحادیه اروپا دارای هزینه هایی است و انگلیس باید هزینه این خروج را بپردازد.

اتحادیه اروپا امروز شنبه نشستی را درباره برگزیت برگزار می کند و نکته جالب در مورد این نشست آن است که انگلیس در آن حضور ندارد.

اولاند پیشتر نیز با آغاز گفتگوها درباره روابط اتحادیه اروپا و انگلیس پس از برگزیت مخالفت کرده و آن را منوط به رعایت زمان بندی شورای اروپا دانسته بود.

در همین رابطه اولاند به نخست‌وزیر انگلیس اطلاع داده که گفتگوها درباره روابط پس از برگزیت انگلیس با اتحادیه اروپا تا انجام گفتگوها درباره جدایی این کشور از اتحادیه اروپا به تعویق خواهد افتاد چرا که زمان بندی ارائه شده توسط «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا برای انجام گفت‌وگوها باید رعایت شود.