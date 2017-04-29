اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای اجرای ۵ طرح توسط صندوق کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده روز شنبه در جشنواره امتنان و تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه استان ایلام اظهار داشت: با وجود آنکه بیشترین رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ وجود داشت ولی با برنامه ریزی مناسب شاهد کمترین چالش و تنشی در روابط بین کارفرمایان و کارگران بودیم.

وی ادامه داد: آثار مثبت اقتصادی کشور امسال نمود بیشتری خواهد داشت و امیدواریم شاهد رونق بیشتر فضای کسب و کار باشیم.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور تاکید کرد: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود بخشی از درآمدها به بخش تولید اختصاص یابد ولی با وجود افزایش ۴۰۰ درصدی قیمت حامل های انرژی ولی اعتباری به بخش تولید تخصیص نیافت.

نورالله زاده گفت: افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی نیز به مشکلات عدیده ای برای تولید کنندگان تبدیل و میزان تولید در در کشور کاهش داد.

وی اضافه کرد: با وجود تلاش های دولت یازدهم برای برون رفت کشور از این مشکلات و توفیقات نسبی هنوز بطور کامل نتوانسته ایم از این وضعیت خارج شویم ولی نشانه های رونق تولید درک شور هویدا شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور به ویژگی های استان ایلام اشاره کرد و افزود: ۵۰ میلیارد ریال برای اجرای پنج طرح در این استان اختصاص یافته است.