به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از تساوی ۳ به ۳ عصر امروز شنبه تیمش برابر ذوب آهن به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: تسلیت می گویم به خاطر شهادت مرزبانان ایران. ایران اخرین بازی ما در تهران بود و جا دارد به بازیکنانم تبریک بگویم. آنها تمام تلاششان را کردند و فوتبال زیبایی را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: جا دارد به خاطر تمام تلاش هایی که در این فصل کردند کلاهم را به احترامشان بردارم. ذوب آهن واقعا تیم سختی بود و در دو سال اخیر که من سرمربی ذوب آهن بودم تنها تیمی است که ما نتوانسته ایم آنها را ببریم.

برانکو ادامه داد: بعد از اینکه با دو گل عقب افتادیم توانستیم بازی را برگردانیم. کار سختی بود اما بازیکنانم با تلاش این کار را کردند. ما بازی سختی با الوحده خواهیم داشت و امیدوارم بازیکنان به شرایط مطلوب برگردند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اعتصاب بازیکنان گفت: این مسئله ای بین باشگاه و بازیکنان است. من همیشه کنار بازیکنان خواهم بود. من به عنوان مربی ناراحت می شوم وقتی بازیکنان تمرین نمی کنند. وقتی می بینم نوراللهی و عالیشاه تمرین نمی کنند ناراحت هستم.

وی در واکنش به اظهار نظری که می توانستید بازی را ببرید گفت: شما چطور فکر می کنید که ما می توانستیم بازی را ساده ببریم. ذوب آهن تنها تیمی است که ما در دو سال اخیر نتوانسته ایم آن را ببریم. آنها قهرمان بوده اند و در لیگ قهرمانان هستند. شما چطور می گویید می توانستیم آنها را راحت ببریم؟

برانکو در مورد اینکه عملکرد تیمش در نیم فصل دوم را چطور ارزیابی می کنید گفت: من متوجه این سوال نمی شوم. ما قهرمان شده ایم. ۱۲ امتیاز بالاتر از تیم دوم جدول هستیم. در این شرایط می شود از ما انتقاد کرد؟ در ۱۶ سال اخیر هیچ تیمی اینطور قهرمان نشده بود. همه رکوردها را شکستیم. تنها تیمی هستیم که بدون بازیکن خارجی بازی می کنیم و به این همه رکورد رسیده ایم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر اعتصاب بازیکنان ادامه پیدا کند چه خواهید کرد گفت: من با بازیکنان صحبت کردم و آنها وضعیت را برایم تشریح کردند. قصد ندارم وضعیت را تشریح کنم. من همیشه کنار بازیکنانم خواهم بود. فردا هم تمرین ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

ایوانکوویچ در مورد دیدار برابر ذوب آهن گفت: ما می خواستیم این بازی را ببریم و سه گل هم زدیم اما در نیمه اول اشتباهاتی داشتیم.

برانکو در پایان نشست خبری اجازه پرسش دیگری را نداد و با گفتن این جمله که «کسی نپرسید از داوری راضی هستم یا نه؟» محل نشست را ترک کرد.