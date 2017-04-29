به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه شنبه در همایش کارگران اردبیلی تصریح کرد: در وضعیت فعلی خود اردبیلیها به دلیل نبود مشوق حاضر به سرمایهگذاری در اردبیل نیستند.
وی افزود: به عنوان مثال قیمت زمین در شهرک صنعتی کرج با اردبیل یکسان است و از سویی تسهیلات بانکی ویژهای نیز برای استان پیش بینی نشده است.
استاندار اردبیل تأکید کرد: باهدف رونق اشتغال ضروری است شورای عالی اشتغال در ابتدای سال مشوقهایی برای استانهای مرزی تصویب کند.
خدابخش همچنین خواستار حمایت از اقشار کارگری شد و گفت: کارگران اردبیلی تعهد کاری بالایی دارند و میبایست زمینه فعالیت شغلی آن ها تسهیل شود تا به شهرهای بزرگ مانند تهران مهاجرت نکنند.
وی با بیان اینکه اردبیل ظرفیتهای متعددی برای ایجاد اشتغال و توسعه دارد، اضافه کرد: متأسفانه در سالهای گذشته صرفاً بر کشاورزی و گردشگری تمرکز شده و در نهایت نیز شاهد خام فروشی محصولات کشاورزی و ورود گردشگرانی که در چادر ساکن هستند بودیم.
استاندار اردبیل معتقد است کشاورزی بدون بهرهگیری از صنعت نمیتواند ارزش افزوده ایجاد کند و در چند سال گذشته ایجاد ارزش افزوده و اشتغال برای فارغالتحصیلان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته خدابخش موضوع منطقه آزاد تجاری نیز باهدف دستیابی به بازار روسیه طرح شده چرا که در گذشته نیز اردبیل دروازه تجارت با روسیه بوده و بعد از شکلگیری اتحادیه جماهیر شوروی مرز تجارت بستهشده است.
وی با تأکید به ضرورت احیای بازار اردبیل اضافه کرد: موضوع بندرخشک نیز به همین دلیل و باهدف رونق بازارهای تجاری اردبیل مطرح شده است.
استاندار اردبیل استانداردسازی محصولات تولیدی، ایجاد سردخانه و انبار محصولات کشاورزی به میزان ۳۰۰ هزار تن و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها را از دیگر برنامهها عنوان کرد.
خدابخش افزود: در بخش گردشگری نیز استانداردسازی زیرساختها مورد توجه قرار گرفته و به مقوله پتانسیلهای گردشگری ورزشی توجه ویژه شده است.
