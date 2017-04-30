یونکر: انگلیس برگزیت را جدی بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اروپا آنلاین، «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا پس از پایان نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در «والتا» پایتخت مالت اظهار داشت: موضوع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا پیچیدگی ها و جزئیات خاص خود را دارد که باید با دقت آن را پیش برد.

وی در توضیح گفته خود افزود: انگلیس آن طور که باید برگزیت را درک نکرده و به نظر می رسد که بی توجه به جزئیات در حال گذر از آن است.

رئیس کمیسیون اروپا در ادامه خاطرنشان کرد: مذاکراتی در خصوص وضعیت شهروندان اروپایی در انگلیس باید صورت گیرد که در صورت توافق اعضا باید هر چه سریعتر در دستور کار گنجانده شود.

گفتنی است با در خواست «ترزا می» نخست وزیر انگلیس و موافقت پارلمان قرار است انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار شود که در نهایت سبب تسریع در اجرایی شدن برگزیت می شود.