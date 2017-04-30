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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

جلسه هماهنگی اعزام تیم والیبال به مسابقات یونیورسیاد برگزار شد

جلسه هماهنگی اعزام تیم والیبال به مسابقات یونیورسیاد برگزار شد

جلسه هماهنگی اعزام تیم ملی والیبال دانشجویان به رقابت‌های بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان در محل فدراسیون دانشگاهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، با توجه به پذیرش تیم والیبال دانشجویان ایران و به منظور هماهنگی اعزام تیم والیبال دانشجویان به بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان نشستی با حضور رئیس فدراسیون دانشگاهی، دبیر فدراسیون والیبال و رئیس انجمن والیبال فدراسیون دانشگاهی و مسئولان ورزش دانشگاهی در خصوص چگونگی تشکیل تیم والیبال دانشجویان، نحوه گزینش و اردوهای انتخابی برگزار شد.

در این نشست دهخدا رئیس فدراسیون دانشجویان گفت: با توجه به نتایج خوب ادوار گذشته و نتایج ارزشمند تیم های والیبال کشور در مسابقات مختلف امیدواریم بتوانیم با یک هماهنگی و انسجام لازم یک تیم خوب تشکیل دهیم و به این رقابتها اعزام نماییم.

افشار دوست دبیر فدراسیون والیبال هم تاکید کرد: فدراسیون والیبال آمادگی خود را در حمایت از تیم ملی والیبال دانشجویان اعلام می کند و امیدواریم با هماهنگی لازم بتوانیم یک تیم خوب و قوی راهی این رقابتها کنیم .

در ادامه نصیر زاده مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور گفت: با هماهنگی بعمل آمده با مسئولان دانشگاه ، حمایت کامل خود را از اعزام تیم والیبال دانشجویان به این رقابتها را اعلام می کنیم .

در پایان مقرر شد تیم والیبال با حمایت دانشگاه پیام نور به مسابقات اعزام و اولین مرحله مسابقه انتخابی با حضور کلیه دانشجویان دانشگاه‌هاو موسسات آموزش عالی برگزار شود.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه سال آینده در شهر تایپه کشور تایوان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3965706

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