به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پرسپولیس و استقلال در سکوهای اول و دوم لیگ برتر قرار دارند حرف از تغییرات در هیات مدیره های این دو تیم که توسط داورزنی گفته شد و با موافقت با استعفای شهاب جهانیان و رد محترمانه زادمهر از پرسپولیس فاز اجرایی به خود گرفت، اندکی عجیب و بعید بود و خیلی ها را به کنجکاوی رساند که دلیل اصلی تغییرات وسیع در دو تیم پایتخت چیست؟

برخی این تغییرات را به سیاست و انتخابات ربط دادند برخی هم مسائل دیگری را عنوان کردند از جمله اعتصاب های پی در پی و محرومیت از سوی فیفا که البته همه این عوامل به شدت درست بوده و هستند اما پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد موضوعی که به زودی در مورد آن بحث می شود و خبر اول رسانه ها خواهد شد این است که بررسی های داورزنی و سلطانی فر نشان می دهد در استقلال و پرسپولیس بدهی ها در سه سال گذشته و توسط مدیرانی که هیچ کدام منتخب وزیر و معاونش نبوده اند بسیار بیشتر از قبل شده آن هم در شرایطی که این دو باشگاه از اسپانسر ها بین بیست تا بیست و پنج میلیارد تومان پول گرفته اند.

از راهروهای وزارت ورزش خبر می رسد در بخش استقلال این موضوع حادتر است و در دوره مدیریت افشارزاده و افتخاری این رقم بدهی ها بیشتر از قبل شده و به دو برابر تبدیل شده و البته در پرسپولیس هم این موضوع دیده می شود.

در واقع وزارت ورزش از هیات مدیره های این دو باشگاه هم راضی نیست چرا که در نوع مدیریت و درآمدزایی و جلوگیری از هزینه ها نه تنها خوب عمل نکرده اند بلکه با وجود تزریق پول بیش از دو برابر قبل هزینه کرده اند و در پرسپولیس یک قهرمانی و در استقلال صفر قهرمانی به دست آمده است. از سوی دیگر دو شغله ها و دو تابعیتی ها هم در هیات مدیره ها بوده و هستند و عملا بسیاری از اعضای هیات مدیره در بسیاری از مواقع اصلا در ایران نیستند مثل اینکه معینی در استرالیا است و زادمهر در آمریکا!

این موضوع ها بعد از پایان لیگ برتر و شاید پس از روشن شدن تکلیف صعود تیم ها در لیگ قهرمانان آسیا باز خواهد شد و تغییرات انجام می شود.