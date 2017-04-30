«درختها» و «بازخوانی پیرامون» وارد گالری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی و مجسمه «بازخوانی پیرامون» با نمایشگاه گردانی فریدون فربود در گالری مژده در حال برپایی است. در این نمایشگاه از ۳۵ هنرمند نقاش و مجسمه ساز ۴۰ اثر ارائه شده که نگاه و تحلیل شخصی هر هنرمند به پیرامون اش را هویدا می کند.

فریدون فربود نمایشگاه گردان این رویداد درباره برپایی این نمایشگاه گفت: همانطور که از عنوان نمایشگاه پیداست در «بازخوانی پیرامون» می توان تاثیرات زندگی صنعتی و ماشینی امروز را بر آثار هنرمندان رصد کرد. از نکات جالب نمایشگاه تفاوت در نوع نگاه هر هنرمند به اطراف اش است بنابراین شاهد آثاری با تنوع زیادی از هنرمندان هستیم. هنرمندان در این نمایشگاه آثاری با رویکردهای مختلف سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی و اسطوره ای و ... داشته اند.

وی افزود: از دیگر جذابیت های نمایشگاه می توانم به مجسمه های صوتی اشاره کنم که هدف هنرمندان از ارائه آنها فاصله گرفتن از صداهای ناهنجار و گوش خراشی است که هر روزه در اطراف می شنویم، در این نمایشگاه سعی شده با ایجاد یکسری صداهای غیرمتعارف و آرامش بخش از دنیای پرهیاهوی اطراف کمی فاصله بگیریم. این آثار بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و خودشان سعی می کردند با اثر در تعامل باشند و تولید صدا کنند.

فربود در آخر ضمن تشکر از گالری مژده که این فرصت را برای برپایی نمایشگاه «بازخوانی پیرامون» فراهم آورد گفت: بنا به استقبالی که از طرف مخاطبان در رابطه با نمایشگاه شد، نمایشگاه «بازخوانی پیرامون» در آینده ادامه خواهد داشت و با مدیاهای دیگری چون عکس و ویدئوآرت تصویری از دنیای اطراف را به نمایش خواهد گذاشت.

نمایشگاه «بازخوانی پیرامون» تا ۲۰ اردیبهشت ماه درگالری مژده برپاست و علاقمندان می توانند از این نمایشگاه یکشنبه تا پنجشنبه ساعات ۱۲ تا ۱۸ و جمعه ها ساعات ۱۶ تا ۲۰ در گالری مژده به نشانی سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، پلاک۲۷، زنگ یک دیدن کنند.

گالری گلستان میزبان «درختها» شد

گالری گلستان میزبان مجموعه جدیدی از نقاشی های علیرضا اسماعیلی با موضوع درخت شد. درخت هایی که به گفته لیلی گلستان مدیر گالری برخلاف درخت های سایر نقاشانی که درخت کشیده اند بسیار شاعرانه هستند.

این دومین مجموعه از درخت های اسماعیلی است که در سال های اخیر در گالری گلستان در معرض دید علاقه مند گذاشته شده است. اسماعیلی سال هاست که روی درخت کار می کند و درخت های مجموعه اخیر او بر خلاف مجموعه پیشینش به سمت انتزاع سوق پیدا کرده اند و در پس زمینه برخی از این درخت بافت شهری نیز دیده می شود. برخی از این درخت ها نیز درفضای در کنار دریا یا جزیره ای تنها تک افتاده به تصویر کشیده اند و باد در میان شاخه هایشان چنان پیچیده که گویی گیسویی زنی در باد می رقصد.

در این مجموعه ۲۵ نقاشی در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته شده اند. تعدادی از این درخت ها با پاستل بر روی مقوا و تعدادی از آن ها بر روی بوم خلق شده اند. اسماعیلی برای رنگ گذاری این نقاشی از رنگ های شفاف و شاد استفاده کرده است.

علیرضا اسماعیلی درباره میل و علاقه اش به درخت گفت: درخت همواره در نقاشی های من حضور داشتند، حتی اگر مــن طبیعــت بیجان هم بکشــم این درختها در پس زمینه نقاشی ها به چشم می خورند؛اما در مجموعه جدیــد محیط پیرامونی که شامل طبیعت بکر، فضای شهر، دریا و کویر دیده می شود و باقی کارها تنها درخت هستند. از نظر من درخت زنده اســت، موســیقی و صدا دارد و در این مجموعه تلاش کرده ام مخاطب کارهایم صدا و موسیقی را بشنود.

این نقاش ادامه داد: درخت نماد هماهنگی زمین است و فرم آن نیز واقعا دوست ‌داشتنی است. من معتقدم هر درختی در وزش باد صدای خاص خود را دارد و اگر مخاطب دقت کند صدای این موسیقی را در این نقاشی ها نیز می ‌شنود. به نظرمن هریــک ازهنرمندان تــلاش کرده اند که درخت را ازمنظر شــخصی خودشــان بکشند. مثال سهراب ســپهری فقط تنه درختان را کشیده، درخت های ابوالقاسم سعیدی، امدادیان و محجوبی هم هر کدام شخصیت خودشــان را دارند. من هم تلاش کرده ام، درخت هایم حال و هوای خودشــان را داشته باشــند و در عین حال که شاعرانه و تغزلی هستند اما انتزاعی محض نباشند.

گالری گلستان تا ۱۳ اردیبهشت ماه میزبان درخت های اسماعیلی می‌شود. گالری گلستان در دروس، خیابان کماسایی، شماره ۲۴ واقع شده است.