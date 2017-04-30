به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا یوسفی ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به فعالیت تعاون ها در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در استان زنجان سه هزار و ۷۰۰ تعاونی وجود دارد که از این تعداد هزار و ۵۷۰ تعاونی فعال است.

وی اظهار کرد: مابقی تعاونی ها در استان زنجان غیر فعال هستند و در سالجاری برنامه ریزی لازم برای فعال کردن این تعاونی ها را در دستور کار داریم و علت غیر فعال بودن این تعاونی ها هم بررسی می شود و تعاونی ها در استان زنجان در تمام بخشها فعالیت دارند.

مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان تاکید کرد: امنیت شغلی یکی از مطالبات کارگران است و استان زنجان مطابق آخرین اطلاعات نرخ بیکاری تک رقمی داشته و در بین استان‌های کشور وضعیت مناسبی دارد.

یوسفی افزود : شان و منزلت کارگران باید در همه عرصه ها حفظ و صیانت شود و بنا به فرموده حضرت امام خمینی (ره) حق تعالی مبداء کارگری است.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: کارگران همواره در عرصه های مختلف برای انقلاب جانفشانی کردند و مشارکت جدی در تحقق انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس و عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.

وی ایجاد امنیت شغلی را نیازمند توسعه فرصت های شغلی در جامعه دانست و تاکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران باید فرصت های بیشمار شغلی در جامعه ایجاد کرد تا از این طریق امنیت شغل آن ها فراهم شود.

یوسفی توسعه بخش خدمات و توسعه اشتغال بانوان را از مسائل مهم برشمرد و گفت: اجرای ماده ۸ قانون کار و توسعه تعاونی‌ها در کنار توسعه فرهنگ کار خدماتی می تواند برای ایجاد اشتغال در موثر باشد. کاهش هزینه تولید، ایجاد شرایط رقابتی، ارتقای بهره وری و توجه به نیروی کار برای توسعه اقتصاد کشور موثر خواهد بود.

وی افزود: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند بنابراین باید به آنها توجه ویژه شود و لزوم توجه به تقویت تعاونی‌ها مورد تأکید اداره کل است و تاکنون اقدامات خوبی هم انجام گرفته و این سازمان بر توسعه تعاونی ها در استان تاکید جدی دارد چرا که توجه به این امر مهم باعث توسعه اقتصاد استان می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: توجه و تقویت تعاونی ها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر و آسیب های اجتماعی می شود چرا که تعاون بهترین ابزار برای خروج از فاصله طبقاتی است.

یوسفی تاکید کرد: هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری و اقتصادی دستیابی به ثروت و سود نیست بلکه تعاونی ها به دنبال بهبود شرایط زندگی هستند.

وی افزود: در سال های اخیر اقدامات زیادی برای ایجاد اشتغال کارگران استان انجام شده و نرخ بیکاری استان تک رقمی است.