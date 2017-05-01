۱۷میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان در رودان برای آبرسانی هزینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، منوچهر خوشدل در خصوص دیگر پروژه های در حال اجرای این شهرستان گفت: توسعه و بازسازی ۷۰ کیلومتر شبکه توزیع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد تومان که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه افزود: آبرسانی به روستای پشته گیش با اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان با احداث و حفر یک حلقه چاه، اجرای خط انتقال و شبکه توزیع همچنین اجرای فاز ۳ مجتمع خیر آباد با حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال به طول ۲ کیلومتر با هزینه ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان.

این مسئول اضافه کرد: اصلاح و بازسازی۴ کیلومتر شبکه آبشرب روستای پشته خیر آباد یا هزینه ای بالغ بر یک میلیارد تومان و اصلاح و بازسازی ۴۰ کیلومتر خطوط انتقال روستاهای آبنما، پشته بنان، سرچوئیه، خراجی، ده گل کن، اسلام آباد، سکل، رهدار، سید سلطان محمد و شهرک رهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان رودان درباره پروژه روستای کریداز نیز بیان داشت: این پروژه با اجرای خط انتقال و شبکه توزیع به طول ۴ کیلومتر و هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان در حال اجرا است.

خوشدل در پایان تصریح کرد: بسیاری از این پروژه ها به زودی پایان یافته و امیدواریم بتوانیم در هفته دولت با حضور مسئولین استانی و کشوری شاهد افتتاح آنها باشیم.