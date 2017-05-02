به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «گل جامه گان» با نمایش ۱۳ اثر از نعیمه رزاقی دوست جمعه ۱۵ اردیبهشت در گالری سیحون برپا می‌شود؛ نمایشگاهی که آثارش به گفته هنرمند در ستایش طبیعت و سرسبزی در سرزمینی سخت و خشک است.

رزاقی ساکت درباره این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: آثاری که در این نمایشگاه ارائه می دهم بر خلاف آثاری که در ۱۳ نمایشگاه پیشین ارائه کرده ام فیگوراتیو نیستند و گرچه همچنان با تکنیک اکرولیک روی بوم کار می کنم اما تم و موضوع متفاوتی را انتخاب کرده ام.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه حول محور لباس کارهایی را روی بوم نقاشی کرده ام و در لباس ها از المان های شرقی و ایرانی استفاده شده و هر اثر جزئیات بسیار ریزی دارد. در واقع با توجه به سمبل هایی که در هر اثر استفاده کرده ام هر کدام از آنها داستانی برای خود دارند.

این نقاش بیان کرد: من فکر می کنم لباس نزدیک ترین وسیله به آدمی است و در همه فرهنگ ها تن پوش بسیار مورد توجه بوده است. من هم مدل لباس ها را از لباس های واقعی که در فرهنگ شرق وجود دارد الهام گرفتم. این مدل لباس را شما به وفور در مینیاتورهای ایرانی خصوصا دوره سلجوقی می بینید که سعی کردم آنها را معاصرسازی کنم و حتی فیگورهایی را که قبلا کار کرده ام به شکل جزئیات در درون این لباس ها آورده ام.

وی در پایان عنوان کرد: ترجیحم این است که هر کس برداشت شخصی خودش را از داستان آثارم به من بگوید و دوست ندارم من داستان پس ذهن خودم را با کلام بازگو کنم.

رزاقی ساکت که در این نمایشگاه آثاری در ابعاد ۹۰ در ۹۰، ۸۰ در ۸۰ و ۶۰ در ۸۰ ارائه می دهد پیش از این بیشتر نمایشگاه هایش را در گالری سیحون برپا کرده است. این هنرمند که متولد ۱۳۵۲ و فارغ التحصیل رشته نقاشی است همواره در آثارش علاقه به کار کردن روی ریزه کاری ها دارد اما پیش از این بیشتر روی فیگور کار کرده است.

او در استیتمنت نمایشگاهش نوشته است: ستایش طبیعت و سرسبزی در سرزمینی سخت و خشک سبب راهیابی نمادهای حاصلخیزی چون درختان و گیاهان به آفرینش های هنری شد. نقوش گل و گیاه، سرو و انار و نارنج و باغ به جنبه هایی از حیات اشاره داشتند که هنرمندان مشتاق نشان دادن آنها در آثار خود بودند. در زمان گذشته جامه ها در کنار فرش و پارچه، معماری و گچ بری ها، چون بوم نقاشی، ماده ای برای این آفرینش هنری تلقی می شدند. در این نمایشگاه، با قرار دادن خود جامه چون سوژه غالب نقاشی ها، روایتی شخصی از این تلاش دیرین برای پاسداشت نمادین طبیعت، زندگی و انسان شکل گرفته است.

گالری سیحون در خیابان وزرا، کوچه چهارم پلاک ۱۱ واقع شده است.