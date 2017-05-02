موج سواری بر روی معضلات شهری/فاضلاب شهری دست مایه شور انتخاباتی

خبرگزاری مهر - گروه استانها، آرتا دخت زاهدی*؛ این روز ها با نزدیک شدن به ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس و بالا گرفتن تب انتخابات، شعار ها و انتقادات زیادی از جانب کاندیداها به گوش می رسد، حرف هایی که کم و بیش وضع موجود و مشکلات زیر ساختی شهر را در دل خود جای داده، مشکلاتی که مردم بندرعباس دیرزمانی است که با آن دست و پنجه نرم کرده و چشم به دستان مسئولین و اعضای شورای شهری دوخته اند که در دوره انتخابات با همین وعده ها سعی در جذب آرای مردم دارند. انتقاد ها و شعار هایی گاها کوبنده که قریب به اتفاق اکثر آنها فقط از انتخاباتی به انتخابات دیگر و از دهانی به دهان دیگر منتقل شده و هیچگاه جامه عمل به خود نمی گیرد.

در میان تمام این صحبت ها و انتقاد های در قالب شعار، یک مسئله این روزها به تیتر داغ و شعار اصلی کاندیده ها بدل شده و یا به زبان بهتر بهانه ای خوب برای موج سواری کاندیداها.

لزوم مقابله با ورود پسماند ها به آب دریا

جلوگیری از جاری شدن پسماندها و فاضلاب ها به دریا صحبتی است که از دیرباز تا کنون مورد اعتراض مردم بندرعباس و فعالان محیط زیست قرار گرفته ولی اعتراض ها و صحبت های آنها هربار راه به جایی نبرده، و همین دست مایه ای برای استفاده تبلیغاتی شده که تجربه نشان داده پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می شود.

شهرداری گرداننده نمایش خیمه شب بازی

شهرداری و اعضای شورای شهر اما با ایجاد پروپاگاندای خبری و تبلیغاتی با در دست گرفتن رسانه سعی در انحراف اذهان عمومی و سوق دادن فکر ها به سمت و سوی مورد دلخواه خود دارند و بدین وسیله پایگاه های مردمی خودرا تقویت و به محبوبیت خود افزوده و از طرف دیگر اب و فاضلاب شهری را مقصر این حادثه جلوه میدهند و در واقع توپ بازی را به زمین آب و فاضلاب شهری میاندازند.

بر خلاف آن چیزی که مدام از جانب شهرداری، اعضای شورای شهر و حتی کاندیدا ها در مورد آلودگی دریا و از بین رفتن محیط زیست تاکنون بیان شده، اتهام اصلی متوجه خود نهاد شهرداری ست که با عدم مدیریت صحیح و همکاری با آب و فاضلاب شهری سعی در فرا فکنی ، شانه خالی کردن از بار مسئولیت خویش و انداختن قصور خود به گردن دیگر ارگان ها دارد، تا با منحرف کردن اذهان از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کند.

لزوم اجرای طرح تفضیلی و ارتباط آن با فاضلاب

طرح تفضیلی شهرداری طرحی ست که براساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از زمین های شهری بر اساس تراکم و نیاز ساخت و موقعیت دقیق آنها مشخص شده و راه های عبور و مرور، میزان ساختمانها و تراکم منطقه مطابق استانداردهای شهری وضع گردیده و همچنین باید خاطر نشان کرد که اولویت اجرای این طرح با بافت فرسوده ، پرتراکم، و بافت حاشیه ای شهر است.

شهرداری با عدم سازماندهی مناسب این مناطق و یکپارچه سازی سیستم شهری آنها باعث بوجود آمدن معضل راهی شدن پساب های خانگی به جوی های این منطقه و ایجاد محیطی آلوده کثیف و بستری مناسب برای پرورش میکروبها و بیمارهای متعدد و سرازیر شدن این پساب ها به آب دریا شده است.

با کمی بررسی متوجه شویم عمده روان آب های سطحی و فاضلاب های خام خانگی از محلاتی نظیر؛ چاهستانی ها، آیت ا.. غفاری، شمال درخت سبز و... به همراه آلاینده هایی از جمله زباله های انباشته شده شهری و روان آب های سطحی وارد خور گورسوزان و دریا می شود؛ مناطقی که از لحاظ سیستم شهری عبور و مرور، تراکم جمعیت، امکانات شهری و دسترسی آسان به مکان های ضروری و مورد نیاز از ابتدایی ترین امکانات و سیستم شهری نیز برخوردار نیستند، و دسترسی به اکثر نقاط این محلات به دلیل نبود راه های عبور و مرور کافی و استاندارد و معابر مناسب بسیار سخت بوده به طوری که وصل شدن این محلات به سیستم فاضلاب شهری کاری سخت و دشوار است.

در نتیجه برای اجرای طرح فاضلاب در این مناطق، اجرای طرح تفصیلی و اصلاح بافت های فرسوده ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای کامل طرح فاضلاب در این مناطق ، همکاری و مساعدت دستگاه های ذیربط؛ شرکت آب و فاضلاب شهری، استانداری، شهرداری ، راه و شهر سازی و همچنین حضور موثر و اِعمال نقش نظارتی شورای اسلامی شهر بندرعباس را می طلبد.

این در حالی است که شهرداری طی این سال ها به جای تلاش و همکاری با مسئولان مربوطه برای فراهم ساختن زیرساخت ها و حل معضل فاضلاب این مناطق صرفا با متهم کردن دیگر سازمان ها سعی در پوشاندن ضعف ها و سو مدیریت خود داشته ؛ سو مدیریتی که ممکن است باعث بروز حادثه ای بزرگ و جبران ناپذیر در قلب این محلات شود.

اعضای شورای شهر که روزی برای بدست آوردن این منصب شعار کلیدی خود را شهر پاکیزه به دور هیچ آلودگی های زیست محیطی بنا نهاده بودند، و به وسیله مجامع مختلف این هدف را در بوف و کرنا می کردند با نشستن بر مسند قدرت و راس تصمیم گیری در این زمینه بسیار منفعلانه عمل کرده و نه تنها در احقاق حقوق مردم و پاک سازی دریا از آلاینده ها گامی بر نداشته بلکه صرفا با شو آف های متعدد مردم را به بازی و مضحکه گرفته تا در پشت پرده به برخی مقاصد لطمه ای وارد نشود.

مردم بازنده این دعواها

علی ایحال در این جنگ زرگری بی پایان همواره مردم قربانی می شوند، قربانی سیاست بازی ها وعده ها و حرف های نمایندگان منتخب شورایی که صرف را در سکوت و انفعال دیده یا در بهترین حالت سرگرم کردن مردم با شعار ها و پرفورمنس های نخ نما می بینند.

فعال رسانه ای و شهری