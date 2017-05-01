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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

کتاب عاشقانه‌های دیو چشم آبی منتشر شد

کتاب عاشقانه‌های دیو چشم آبی منتشر شد

تبریز - مترجم کتاب عاشقانه های دیو چشم آبی از انتشار این کتاب خبر داد.

ائلچین حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محتوای کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی"، اظهار داشت: این کتاب به دو قسمت تقسیم می‌شود، قسمت اول خلاصه‌ای است از زندگی عاشقانه‌ی ناظم حکمت و قسمت دوم، تعداد بیست نامه‌ی عاشقانه‌ی کوتاه از ناظم به همسر اولش پیرایه که به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی ترجمه شده شده است.

 وی توضیح داد: در ویراستاری کتاب چکش کاری‌های زیادی صورت گرفته و تمرکز اصلی در قسمت اول کتاب بر این اصل معطوف گشته تا ماجراها و حوادث عاشقانه‌ی ناظم بی‌هیچ کم و کاستی ترجمه و تالیف شود و مخاطب بعد از خواندن کتاب به طور کامل در جریان شخصیت احساسی و عاشقانه ناظم حکمت قرار گیرد.

مترجم کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی" با بیان اینکه زندگی عاشقان ناظم حکمت در این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است، عنوان کرد: بنده در این کتاب ترجمه نامه‌های این نویسنده را به دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی ترجمه کرده‌ام.

گفتنی است کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی" به مترجمی ائلچین حسن زاده توسط انتشارات بوتیمار منتشر شده است.

کد مطلب 3967398

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