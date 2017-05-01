ائلچین حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محتوای کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی"، اظهار داشت: این کتاب به دو قسمت تقسیم می‌شود، قسمت اول خلاصه‌ای است از زندگی عاشقانه‌ی ناظم حکمت و قسمت دوم، تعداد بیست نامه‌ی عاشقانه‌ی کوتاه از ناظم به همسر اولش پیرایه که به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی ترجمه شده شده است.

وی توضیح داد: در ویراستاری کتاب چکش کاری‌های زیادی صورت گرفته و تمرکز اصلی در قسمت اول کتاب بر این اصل معطوف گشته تا ماجراها و حوادث عاشقانه‌ی ناظم بی‌هیچ کم و کاستی ترجمه و تالیف شود و مخاطب بعد از خواندن کتاب به طور کامل در جریان شخصیت احساسی و عاشقانه ناظم حکمت قرار گیرد.

مترجم کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی" با بیان اینکه زندگی عاشقان ناظم حکمت در این کتاب به زبان فارسی ترجمه شده است، عنوان کرد: بنده در این کتاب ترجمه نامه‌های این نویسنده را به دو زبان فارسی و ترکی آذربایجانی ترجمه کرده‌ام.

گفتنی است کتاب "عاشقانه‌های دیو چشم آبی" به مترجمی ائلچین حسن زاده توسط انتشارات بوتیمار منتشر شده است.